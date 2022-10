Política Social destaca o papel do voluntariado na promoción das diferentes rutas xacobeas

Persoas voluntarias de Letonia, Italia, Estonia, Grecia e España participaron en actividades interculturais con alumnado de Primaria do centro escolar Manuel Respiro

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, asistiu hoxe ás actividades interculturais que se desenvolveron no centro escolar Manuel Respiro coa participación do grupo de voluntarios de diferentes países –dous deles de nacionalidade española e o resto procedente de Letonia, Italia, Estonia e Grecia– que forma parte do programa ‘XacobeAndo’. Durante a xornada, estes voluntarios e alumnado de 6º curso de Primaria realizaron actividades lúdicas sobre elementos do Camiño de Inverno e nun obradoiro sobre as emocións.

Cristina Pichel, que estivo acompañada do alcalde da Rúa, Álvaro José Fernández, destacou a importancia que ten o voluntariado na promoción das rutas Xacobeas, e destacou que con este tipo de iniciativas se cobren dous obxectivos: dar a coñecer o noso patrimonio a persoas de fóra de Galicia e reforzar a atención, difusión, sostibilidade e inclusión dos diferentes camiños de peregrinación a Santiago de Compostela.

A Consellería de Política Social e Xuventude ten en marcha desde o pasado mes de xullo e ata finais deste mes de outubro o programa ‘Xacobeando’, a través do cal 80 mozas e mozos chegados de oito países diferentes realizan durante a súa estadía en Galicia actividades en tres ámbitos: Camiño inclusivo; Camiño sostible e Camiño dixital. Deste xeito, axudados por titores e profesionais, colaboran en aspectos como a concienciación ambiental e a posta en valor do patrimonio cultural e natural; a creación de recursos dixitais sobre a experiencia no Camiño; e o acompañamento e integración de grupos de persoas con necesidades especiais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando