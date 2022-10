Política Social asiste ao encontro de familias do Movemento Down Galicia

Normal 0 false false false ES JA AR–SA

Teo (A Coruña), 22 de outubro de 2022

O director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, deu esta tarde a benvida aos participantes no Encontro de familias do Movemento Down Galicia. A finalidade desta xornada foi compartir experiencias e desfrutar dunha xornada que incluíu actividades lúdicas, debates e obradoiros.

Fernando González Abeijón reiterou o compromiso do Executivo autonómico coas entidades que traballan a pé de campo os 365 días do ano en favor da integración social e a vida independente das persoas con síndrome de Down.





