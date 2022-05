A Policía Autonómica e a UIFO esclarecen tres incendios nos concellos coruñeses de Cee, Rois e Muros

No que vai de ano, a Policía Autonómica leva investigadas 22 persoas como presuntas autoras de incendios forestais

A Policía Autonómica e a Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) da Consellería do Medio Rural esclareceron tres incendios na provincia da Coruña, dous deles acontecidos o pasado 25 de abril nos concellos de Cee e Rois e outro o 28 de abril no de Muros.

Axentes do Grupo de Investigación de Incendios da sede de Santiago de Compostela, en colaboración con persoal da UIFO, resolveron de forma coordinada e conxunta a autoría dos lumes que se produciron, nos tres casos, debido á realización de queimas nas que non se levaron a cabo todas as medidas de seguridade pertinentes. Os feitos comunicáronse á Consellería do Medio Rural, se ben as queimas non se atopan prohibidas nas datas nas que se rexistraron os incendios.

Os lumes producíronse nas parroquias de Ameixenda, en Cee; de San Miguel, en Rois; e na de Tal, en Muros, cunha superficie afectada de 1.600 metros cadrados en cada un dos dous últimos casos.

As dilixencias foron

remitidas aos Xulgado de Instrución de Garda de Corcubión, Padrón e Muros, respectivamente.

No que vai de ano, a Policía Autonómica leva investigadas 22 persoas como presuntas autoras de incendios forestais.

Normal 0 21 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.