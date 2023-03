A Policía Autonómica esclarece a autoría dun vertedoiro de residuos perigosos no concello de Lugo

Os axentes atoparon nun monte da parroquia de Bocamaos pezas de vehículos e documentación coa que conseguiron identificar ao presunto autor, que xa fora denunciado con anterioridade por contar cun taller ilegal

Axentes da xefatura provincial da Policía Autonómica en Lugo esclareceron unha autoría dun vertido de residuos perigosos localizado o pasado xaneiro nun monte da parroquia de Bocamaos, no concello de Lugo. O presunto autor xa fora denunciado con anterioridade por ter un taller dedicado á compravenda ilegal de vehículos.

No vertedoiro atopáronse pezas e documentación de vehículos, así como restos de envases como latas de aceite e botes de pintura e disolventes. A documentación localizada permitiu aos axentes que se trataba de vehículos exportados de Romanía e vendidos en España. As investigacións da Policía Autonómica permitiron, primeiro, localizar a propietarios dos vehículos e, posteriormente, ás persoas que llos venderon.

A Policía Autonómica colabora coa Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en actuacións están relacionadas co control de produtores e xestores de residuos sólidos, de vertidos líquidos, da localización e erradicación de vertedoiros ilegais coma este de Lugo, das inspeccións e controis de puntos limpos, do transporte e reciclado de aceites vexetais, así como controis vinculados coa caza e a pesca fluvial, coa vixilancia de zonas protexidas medioambientalmente ou co urbanismo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando