A policía autonómica e axentes da UIFO esclarecen un incendio forestal no concello coruñés de Boiro

O lume afectou 600 metros cadrados de superficie arborada e foi provocado por un escape dunha queima sen as debidas medidas de seguridade

Axentes do Grupo de Investigación de Incendios da Policía Autonómica en Santiago de Compostela, en colaboración con axentes da Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) e

axentes ambientais do distrito forestal IV Barbanza da Consellería do Medio Rural, veñen de esclarecer un incendio forestal rexistrado o pasado 18 de febreiro no concello coruñés de Boiro. O lume afectou 600 metros cadrados de superficie arborada.

A investigación puxo de manifesto que se tratou dun incendio provocado por unha queima sen as debidas medidas de seguridade por parte da persoa que a estaba a realizar e que contaba cunha comunicación para poder realizala.

A Policía Autonómica remitiu as dilixencias por estes feitos ao Xulgado de Instrución en funcións de Garda de Ribeira.

Tratase da terceira persoa investigada pola Policía Autonómica na actual campaña como presunta autora de incendios forestais.





