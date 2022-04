A poboación galega con competencias dixitais básicas ou avanzadas creceu cerca dun 20% en 2021

Galicia avanza ata o sexto lugar entre as Comunidades Autónomas con máis proporción de persoas con habilidades básicas ou avanzadas entre a poboación que manexa internet

O 35,1% da poboación galega de 16 a 74 anos tiña competencias dixitais avanzadas no 2021

Unicamente o 1,4% da poboación Galega carecía de habilidades dixitais en 2021, un punto menos que a media española. Galicia ocupa o segundo lugar entre as Comunidades do Estado con menor porcentaxe de poboación sen habilidades dixitais

Galicia supera a media estatal de internautas con habilidades dixitais básicas ou avanzadas en “seguridade” ao acadar o 84,6%

O 81,7% dos galegos teñen habilidades básicas ou superiores en “Resolución de problemas”, chegando ao 90,7% entre os internautas e superando así a media estatal



As competencias dixitais da cidadanía galega seguen a mellorar segundo os datos que ven de publicar o Instituto Nacional de Estatística.

En 2021 aumentou nun 18,2% a poboación Galega que dispón de como mínimo habilidades dixitais básicas, que chegou ao 61,6%. Entre os internautas, Galicia ocupa o sexto lugar nas Comunidades Autónomas con máis proporción do poboación con habilidades básicas ou avanzadas. Unicamente o 1,4% da poboación Galega non tiña habilidades dixitais en 2021, un punto menos que a media, e ocupando o segundo lugar no Estado.

O I

NE ven de publicar as estatísticas de habilidades dixitais a partir da enquisa sobre equipamento e uso de tecnoloxías de información e comunicación nos fogares da edición 2021. As habilidades dixitais calcúlanse en base a unha metodoloxía de Eurostat, harmonizada a nivel europeo, que establece cinco tipos de habilidades: sen habilidades, limitadas, reducidas, básica e avanzadas, construídas a partires do grao de habilidade nos campos da información e alfabetización de datos, comunicación e colaboración, creación de contidos dixitais, seguridade e resolución de problemas.

En 2021 aumentou nun 18,2% a poboación Galega que dispón de como mínimo habilidades dixitais básicas, ata acadar o 61,6%. O 35,1% da poboación galega de 16 a 74 anos tiña competencias dixitais avanzadas no 2021.

Con respecto á poboación internauta, Galicia ocupa o sexto lugar nas Comunidades Autónomas con máis proporción do poboación con habilidades básicas ou avanzadas. O 38,9% dos internautas teñen habilidades dixitais avanzadas, polo que Galicia se sitúa no 8º posto a nivel estatal.

Unicamente o 1,4% da poboación Galega carecía de habilidades dixitais en 2021, un punto menos que a media, o que sitúa a Galicia como segunda Comunidade Autónoma do Estado con menor proporción de cidadáns sen habilidades dixitais..

O 84,7% da poboación galega presenta habilidades avanzadas no apartado de “Información e alfabetización de datos”, e se sitúa a menos de 3 puntos da media estatal, o mesmo que nas habilidades dixitais de “Comunicación e colaboración”, que xa acadan o 88,6% de poboación con habilidades básicas ou avanzadas.

O 69,7% da poboación galega xa dispón de habilidades básicas ou superiores na “creación de contidos dixitais” e o 76,2% en “seguridade dixital”, a menos dun punto da media estatal. Cando se trata de habilidades dixitais en seguridade dos internautas, Galicia supera a media estatal en máis de 2 puntos xa que o 84,6% dos galegos que navegan por internet teñen habilidades básicas ou avanzadas en seguridade dixital.

O 81,7% dos galegos teñen habilidades básicas ou superiores en “Resolución de problemas”, chegando ao 90,7% se nos centramos só en usuarios de internet, que que supera a media estatal.





