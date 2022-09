O I Plan Galego contra a Trata sitúa Galicia como referente ao fortalecer os recursos para as vítimas e incidir na erradicación

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, presentou o documento ante 12 entidades que integran a Rede galega contra a trata e que tomaron parte no proceso participativo aberto pola Xunta para deseñar o plan



Puxo en valor o compromiso da Administración autonómica na loita contra esta lacra e demandou ao Goberno do Estado unha lei integral que incida na prevención e na protección ás mulleres e nenas, as principais vítimas desta actividade delictiva



O I Plan terá tres anos de vixencia e estará dotado con 7M?



A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, presentou hoxe na Cidade da Cultura o I Plan Galego contra a Trata como “documento estratéxico”, elaborado mediante un proceso participativo no que tomaron parte unha ducia de entidades que traballan en Galicia coas vítimas desta lacra, que artella medidas e políticas para dar unha resposta integral e coordinada a estas mulleres.

As doce organizacións convocadas –Accem, Cáritas Diocesana de Ourense, Santiago e Lugo, Cruz Roja, Ecos do Sur, Amaranta, Asociación Faraxa, Hermanas Oblatas do Santísimo Redentor de Ferrol, Aliad Ultreia, Médicos do Mundo e Fiet Gratia– forman parte da Rede Galega contra a Trata que colaborou na confección do contido do plan.

Tal e como reivindicou Lorenzana, o documento recolle políticas para dar “resposta integral e coordinada ás vítimas de trata, principalmente mulleres e nenas, e contribuír así á erradicación desta lacra”.

“A trata de persoas é unha grave violación de dereitos humanos que afecta de maneira desproporcionada a mulleres e nenas, especialmente no caso da trata con fins de explotación sexual; constitúe en si mesma unha forma de violencia de xénero e de discriminación contra a muller”, recordou a conselleira. Segundo a Organización das Nacións Unidas esta práctica é a actividade criminal que está a experimentar un maior incremento no mundo. Ademais é un negocio lucrativo que reporta inxentes beneficios aos grupos de delincuentes.

Lorenzana reivindicou a necesidade urxente de que España conte cunha lei orgánica para a loita integral e multidisciplinar contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, unha medida recollida no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, referendado por todas as comunidades autónomas que aínda non veu a luz. O texto debe establecer, engadiu a representante da Xunta, “medidas adecuadas para a súa prevención, promover a eliminación de publicidade de contido sexual e poñer en marcha servizos e programas de protección social e recuperación integral das vítimas”.

Galicia, pola contra, é referente na elaboración dun instrumento específico de actuación no ámbito de trata con fins de explotación sexual coa aprobación, xa no ano 2010, do Protocolo de actuación institucional sobre a adaptación de medidas de prevención, investigación e tratamento ás mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, en colaboración coa Fiscalía Superior, recordou Lorenzana.

O I Plan Galego contra a Trata vén reforzar aquel compromiso, grazas á colaboración entre a Xunta e a rede de entidades colaboradoras así como con outros departamentos do Goberno galego, que puxo en valor a conselleira. O documento terá vixencia durante tres anos (2022–2024), e suporá un investimento de 7 millóns de euros para reforzar a loita contra esta forma de explotación.

A través de seis principios reitores e cinco áreas estratéxicas define cerca de 60 medidas que conformarán a actuación integral. O 61% das actuacións baséanse nas propostas achegadas polas entidades.

“O Plan ten como finalidade articular políticas transversais para contribuír á súa erradicación e fortalecer os recursos de atención integral ás vítimas”, indicou Lorenzana, quen anunciou que os recursos se xestionarán en colaboración coa Rede Galega contra a Trata, “coas entidades especializadas, que día a día tratades con todas esas mulleres e coñecedes de preto as súas necesidades e inquietudes”, engadiu.

Lorenzana rematou proclamando que as galegas xuntas “racharemos coas cadeas invisibles da trata para liberar a todas as mulleres e xerar ademais un cambio cultural en favor da verdadeira igualdade e da erradicación de todas as violencias”.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando