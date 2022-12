O Plan estratéxico de Expocoruña prevé abrir novas liñas de negocio e incrementar as feiras e eventos propios

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, participou hoxe na reunión do Padroado do Instituto Feiral da Coruña, na que tamén se aprobaron os presupostos para o vindeiro ano



A Xunta, que achegou preto de 500.000 euros ao recinto nos últimos cinco anos, busca a implicación de todos os patróns da Fundación para potenciar este espazo



O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, presidiu hoxe a reunión do Padroado do Instituto Feiral da Coruña (Ifeco), no que se aprobou o Plan estratéxico de Expocoruña para o período 2023–2028. Esta folla de ruta prevé, entre outras actuacións, abrir novas liñas de negocio e incrementar o número de feiras e eventos propios, ademais de potenciar a actividade de congresos e convencións.

Os eixes deste novo período, no que vén de incorporarse á xerencia Andrés Fernández, serán o crecemento dos ingresos; a fortaleza financeira; a optimización operacional; e a potenciación de produtos.

Para continuar a impulsar este recinto feiral, a Xunta de Galicia, que achegou 500.000 euros a Expocoruña nos últimos cinco anos, busca a implicación de todos os patróns. O obxectivo é promover e fomentar a actividade económica na súa área de influencia a través da utilización dos espazos dun centro polivalente actualizado, eficiente e sustentable.

Na reunión celebrada hoxe tamén se aprobaron os presupostos para 2023 de Ifeco, unhas contas que prevén ingresos por 1.173.000 euros e gastos por un total de 1.172.000 euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando