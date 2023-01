O plan Digitalent inicia o primeiro trimestre do ano con máis dunha ducia de actividades para fomentar o talento dixital na infancia, na adolescencia e na xuventude

Entre xaneiro e marzo de 2023 activaranse accións para fomentar as vocacións STEAM entre os máis novos e impulsaranse iniciativas para facilitar a adaptación a perfís especializados no eido universitario e da Formación profesional



Charlas divulgativas, concursos, visitas e novas iniciativas como DXC Pinchos&Datos ou os TFGs solidarios impulsados por NTT Data



A nova edición de Tecnólog@ por un día abrirá inscricións o próximo mes de marzo para o alumnado de 12 a 16 anos



Os centros educativos teñan ata o 31 de xaneiro para inscribirse na VI edición de GenTech, que achega aos alumnos de Bacharelato as oportunidades laborais do sector TIC



As empresas do Pacto Dixital continúan a implicarse no fomento do talento dixital da comunidade



A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia continúa a poñer o foco no fomento do talento dixital da nosa comunidade, desta volta con ata quince actividades previstas ata o mes de marzo ao abeiro do Plan DigiTalent. Una vez máis, contará coa implicación do sector TIC galego, que mantén o seu compromiso de colaborar coa Axencia na xeración e a atracción do talento vencellado ás novas tendencias dixitais.

Durante a primeira semana do mes marzo, a Amtega traerá de volta unha nova edición do

Programa Tecnólog@ por un día

,

no que rapaces e rapazas de 12 a 16 anos poderán visitar os centros de traballo das empresas colaboradoras e poderán experimentar en primeira persoa como se desenvolve unha xornada de traballo no sector TIC galego.

O catálogo deste primeiro trimestre conta tamén con actuacións dirixidas a promover a adaptación de estudantes, titulados e profesionais aos perfís dixitais especializados demandados polo mercado laboral.

Normal 0 21 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando