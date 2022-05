O Plan de control de vertidos da Xunta permite que o 87% dos puntos rexistrados actualmente na ría de Arousa non sexan contaminantes

Teresa Gutiérrez detalla que os vertidos catalogados como contaminantes representan só o 11 % do total nesta ría, atopándose un 2% en investigación

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2022.–

A directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, destacou hoxe na Comisión 8ª do Parlamento que o traballo da Xunta, a través do Plan de control de vertidos, fixo posible que o 87% dos puntos inventariados actualmente na ría de Arousa non acheguen contaminación.

Teresa Gutiérrez detallou que os vertidos catalogados a día de hoxe como contaminantes representan só o 11% do total de puntos inventariados nesta ría, atopándose un 2% deles en investigación.

Lembrou que o Goberno galego, mediante o Plan de control de vertidos, conseguiu o fito de reducir case á metade o número de vertidos contaminantes na última década. Concretou que esta tendencia á baixa foi paulatina e constante, pois pasou de supoñer o 40% no ano 2010, ao 27% no 2015 e ao 15% no 2021.

Remarcou que o ano pasado, dos máis de 1.600 vertidos inventariados, Augas de Galicia subsanou directamente 573 focos.

Fixo fincapé en que a Xunta segue co labor de control para tentar reducir estes focos aínda máis e garantir a compatibilidade da actividade humana coa sustentabilidade ambiental das rías.

O Executivo autonómico, a partir do citado Plan, traballa co obxectivo da detección e a emenda efectiva de puntos de vertedura, levando a cabo as funcións de inspección e control das verteduras ao dominio público hidráulico e desde terra ao litoral, especialmente ás rías de Galicia.

A Xunta, a pesar de que o saneamento e o abastecemento son competencias municipais, vén prestando apoio técnico e económico para impulsar actuacións estratéxicas nos concellos. Así, o Goberno galego ten investido 1.100 millóns de euros en actuacións hidráulicas, máis de 500 millóns dirixidas ao saneamento das rías.

Teresa Gutiérrez indicou que nos Orzamentos da Xunta de 2022 están consignados 102 millóns de euros para apoiar aos concellos nas súas competencias de abastecemento, saneamento e depuración, dos que 40,5 millóns se concentran nas rías.

Salientou a aposta da Xunta a prol do saneamento da ría de Arousa, tendo licitado recentemente as obras de mellora do sistema de depuración de Vilagarcía de Arousa para resolver os problemas de desbordamento e infiltracións. Tamén se referiu ao proxecto de ampliación da depuradora municipal, sumando un orzamento global de 33 millóns de euros nunhas obras que, no seu conxunto, van reducir nun 97% os vertidos deste municipio á ría.

Lembrou que o Executivo autonómico está a rematar as obras de saneamento en Rianxo, ten contratada a ampliación da depuradora de Tragove, vai renovar os colectores interceptores de Cambados e, se Costas o autoriza, completará os colectores de Vilanova de Arousa.





