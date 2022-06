O Plan de conservación da Fraga de Catasós supera o último trámite previo á súa aprobación definitiva

Ángeles Vázquez acepta a petición do Cogamads de trasladarlle ao Goberno central a preocupación ante a decisión estatal de eliminar a participación pública na tramitación de certos parques eólicos, o que permitirá na práctica saltarse a avaliación ambiental



O pleno do Consello galego de medio ambiente e desenvolvemento sostible (Cogamads) informou esta tarde favorablemente sobre o plan de conservación do monumento natural Fraga de Catasós, en Lalín.

Este foi o asunto central da reunión de hoxe, que estivo presidida telematicamente pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Deste xeito, o instrumento de planificación da Fraga de Catasós supera o último trámite para poder elevalo ante o Consello da Xunta e que sexa aprobado definitivamente antes da súa entrada en vigor co obxectivo de protexer a singularidade deste bosque mixto de carballos e castiñeiros, que alberga exemplares centenarios e que ademais de ser monumento natural desde o ano 2000, tamén forma parte do Catálogo galego de árbores senlleiras.

Neste sentido, a conselleira subliñou a importancia do Cogamads como foro de participación pública en materia medioambiental, lembrando que desde 2018 eleváronse para a súa consideración os plans reitores de uso e xesti

n (PRUX) de 5 parques naturais e do parque nacional así como normativas de car

cter autonómico en materias relevantes como a Lei residuos, a de pesca continental ou a de ordenación do territorio.

Por outra banda, Ángeles Vázquez aceptou a petición do Cogamads de trasladarlle ao Goberno central a preocupación que está a xerar a súa decisión de eliminar a participación pública na tramitación de certos parques eólicos, xa que con esta nova regulación o Ministerio podería decidir, simplemente coa análise da documentación presentada polo promotor, que un proxecto non se someterá a avaliación ambiental.

Así mesmo, durante a súa intervención no pleno do Cogamads e ante a ausencia dos representantes de tres asociacións ambientais, Ángeles Vázquez informou ao asistentes da petición formulada por estas organizacións para que se incluíra na orde do día de hoxe dúas votacións sobre a paralización de proxectos eólicos en Galicia e a derogación das leis autonómicas reguladoras da súa tramitación.

Sen embargo, tal e como explicou, o informe solicitado aos servizos xurídicos pola secretaria do Cogamads sinalou que, por imperativo legal, a natureza dos acordos adoptados por un órgano de consulta e asesoramento como este non pode ser outra que a de informes ou ditames, motivo polo queda excluída calquera función de decisión e pola que, de igual xeito, non se puideron incluír na orde do día as votacións propostas.

Así, lembrou que o Cogamads é un órgano consultivo creado pola Lei de protección ambiental de Galicia, co fin de cumprir o principio de participación pública da sociedade galega e da súa comunidade científica.

Por último, cómpre indicar que na reunión de hoxe tamén se aprobou por ampla maioría dos seus asistentes a acta da sesión anterior, celebrada o pasado 26 de xaneiro.

