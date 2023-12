O plan autonómico para formar persoas ocupadas chegará a máis de 20.700 traballadores e contará cun orzamento de case 9,5 millóns de euros

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación do investimento desta orde coa que a Xunta quere mellorar a formación demandada para os profesionais

A Xunta considera colectivos prioritarios destinatarios dos cursos as mulleres, vítimas da violencia de xénero e as persoas traballadoras menores de 30 anos ou maiores de 45, con empregos a tempo parcial ou afectados por ERTE



A Xunta destinará no período 2023–2024 un total de 9,5 millóns de euros á formación de máis de 20.700 persoas ocupadas a través de centros e entidades de formación profesional acreditada co obxectivo de dar resposta ás demandas de cualificación e do mercado laboral. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a

do orzamento da convocatoria, que pasa dos 5,5 millóns de euros aos case 9,5, máis do 41% por enriba do presupostado na anterior edición, o que permitirá incrementar o número de accións formativas a desenvolver ata acadar as 787.

A convocatoria, que se dirixe a entidades titulares de centros ou entidades de formación, prioriza a oferta en especialidades formativas con maior demanda, a diversificación territorial do alumnado e a variedade dos cursos.

O alumnado por primeira vez pode simultanear dúas formacións e a Xunta de Galicia pon a dispor o Campus Virtual de formación para o emprego de balde para as entidades que opten pola modalidade presencial en aula virtual.

Este plan está dirixido prioritariamente a persoas que estean ocupadas no comezo da formación. Poden beneficiarse das accións persoas traballadoras ou socias das empresas da economía social que acheguen actividade económica, tamén autónomas e autónomos e persoal afectado por medidas temporais de suspensión de contrato (como ERTEs), ou dun expediente de regulación de emprego (ERE). A Xunta permite que poidan participar nas accións tamén persoas traballadoras desempregadas, ata un límite do 30% do número de participantes.

A Xunta inclúe nesta orde como colectivos prioritarios para recibir formación as mulleres, vítimas de violencia de xénero, menores de 30 anos ou maiores de 45, persoas traballadoras a tempo parcial, emigrantes retornados e persoas inmersas en ERTE. Como en anteriores edicións mantense o apoio ás actividades formativas con participación do 100% do alumnado con discapacidade.

As accións formativas iniciadas neste 2023 deberán rematar como data límite o 20 de decembro. Para as que abrangan as dúas anualidades (2023 e 2024) ou teñan lugar soamente en 2024, deberán finalizar antes do 30 de setembro de 2024.

A formación para o emprego axustada ás necesidades do mercado é unha prioridade para a Xunta de Galicia. En 2024 o Plan galego de formación para o emprego amplía o seu orzamento ata superar os 117 millóns de euros, un 12,9% máis que no exercicio anterior.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando