O persoal investigador da administración galega contará a principios de 2024 cun novo marco lexislativo que mellorará as súas condicións laborais

Rueda destaca que Galicia se converterá na primeira Comunidade de España en regular a carreira profesional de todo o persoal de investigación que depende da Xunta dándolle “certeza” e “estabilidade”

Salienta que estimulará a captación de fondos a través dun complemento retributivo non consolidable e tamén se establece un complemento de excelencia investigadora persoal e consolidable como resultado da avaliación positiva da súa actividade

Tamén pon en valor a partida de 60 M? que o Goberno galego destinará en 2024 para que as universidades galegas e os seus centros dependentes contraten investigadores

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que Galicia aprobará a principios do ano que vén o novo marco lexislativo que permitirá mellorar as condicións laborais de todo o persoal investigador ao servizo da Administración autonómica e dos seus organismos, “converténdose así na primeira Comunidade de España en regular esta carreira profesional”.

Rueda puxo en valor que, con este novo decreto, Galicia aspira a reter e captar o talento investigador ofrecendo un marco laboral estable e atractivo que, ademais, permitirá reforzar a investigación e desenvolvemento de tecnoloxías que contribuirán a un crecemento baseado no coñecemento.

O decreto nace do consenso e a participación de todos os colectivos afectados co obxectivo de recoller as características e singularidades de todos os centros e ámbitos sectoriais implicados e dar resposta ás súas principais demandas e contou, ademais, co apoio da maioría dos sindicatos presentes da Comisión de Persoal.

O presidente da Xunta explicou que, tras rematar as etapas pre o posdoutoral, regúlase o acceso ao sistema a través dun contrato laboral fixo, e créanse as categorías de investigador estable e investigador sénior. Tamén precisou que se crea un itinerario para o persoal técnico de investigación definindo outras dúas categorías: técnico superior de investigación e técnico de investigación sénior.

En canto ao réxime retributivo, Rueda avanzou que, ademais do salario base, establécese un complemento de excelencia investigadora persoal e consolidable como resultado da avaliación positiva da súa actividade; un complemento non consolidable vinculado á captación de fondos en convocatorias competitivas, así como o dereito do persoal de investigación a participar nos beneficios que obteñan as entidades para as cales prestan servizos como consecuencia da eventual explotación dos resultados da actividade.

Por outra banda, o presidente da Xunta salientou que facilita a mobilidade do persoal fomentando a súa formación, a colaboración entre o tecido investigador e empresarial e o desenvolvemento de actividades empresariais por parte do persoal investigador. Así permítense estadías formativas, a adscrición temporal a axentes públicos ou privados dos sistemas galego e español de ciencia, tecnoloxía e innovación, así como excedencias temporais para a prestación de servizos a axentes públicos ou privados.

Rueda tamén puxo en valor a partida de 60 millóns de euros durante 2024 que o Goberno galego vai destinar a apoiar a contratación de investigadores que se faga desde as universidades galegas ou organismos dependentes das mesmas. Esta cantidade, segundo salientou, é un 50 % máis con respecto á que recibiron o ano pasado.

O presidente galego aclarou que con estes fondos sufráganse oito convocatorias distintas, da que o Consello da Xunta aprobou hoxe a primeira, que recolle 3,6 millóns de euros para a contratación por parte das universidades galegas, ou centros que dependen delas, de 23 investigadores posdoutorais. Rueda explicou que a principal novidade é que nesta edición se amplía a duración dos contratos ata os tres anos, cando ata o de agora eran dous.

O mandatario galego apuntou que o obxectivo é que poidan seguir desenvolvendo a súa carreira científica en Galicia e deste xeito favorecer o desenvolmento dun sistema galego de investigación forte e especializado.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando