La secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, carga duramente contra el proyecto de ley de Vivienda que ha presentado estos días el Gobieno central. "Van a aprobar unha lei de Vivenda que favorece aos okupas, se o inquilino deixa de pagar o propietario terá que seguir pagando a auga e a luz, case facer a política social que ten que facer o Goberno", denuncia.

A su juicio esa normativa va a provocar que se reduzcan los inmuebles que están en el mercado de alquiler. "Os vulnerables, os que non teñen capacidade para pagar van ser sostidos polo propietario".

Sobre la posibilidad de que también se topen alquileres, la número dos del PP gallego cree que va a acabar reduciendo el número de inmuebles que se oferten en alquiler.

Tampoco convence a la número dos del PP gallego la movilización de inmuebles de la SAREB que anunciaba esta semana Pedro Sánchez para destinarlos a vivienda social Prado subraya que en Galicia pasaron de ser algo más de mil "a 46 e so 5 deles teñen licencia de primeira ocupación". "E un bluf, non resulta creíble para ninguén".



"A xente non confía neste goberno, con esta inseguridade xurídica moita xente vai preferir ter a vivenda pechada que no mercado".



El caso cuñada, un "escándalo"

Estos días es actualidad en Galicia también la inminente entrada en prisión del funcionario de Vigo condenado por enchufar en una concesionaria del concello a la cuñada de la presidenta de la diputación de Pontevedra. Paula Prado califica todo el episodio como "escandaloso" y recuerda que quien lo denunció en la justicia, el ex alcalde Carlos González Príncipe, fue expulsado del PSOE por ello.

"É escandaloso e ademais vai entrar un funcionario en prisión por iso". "Amosa a deriva do PSOE, vémolo en Madrid co caso Tito Berni ou en Santiago co caso Pichel no que se alugou unha nave dunha empresa da que forma parte un concelleiro socialista, esas non son formas de gobernar no século XXI".

Los populares tienen claro que tanto el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, como la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva non han dado suficientes explicaciones sobre un caso que consideran "gravísimo".

La visita del Rey emérito a Sanxenxo: "demostra que Galicia é unha terra hospitalaria"

Estos días está en Sanxenxo el Rey Emérito Don Juan Carlos, algo que Prado ve dentro de la normalidad. El monarca participa este fin de semana en una regata similar a la de mayo del año pasado.

Don Juan Carlos llegó a Sanxenxo el miércoles y está previsto que se quede en Galicia hasta el próximo domingo.

"Demostra que Galicia é unha terra hospitalaria. A xente de Sanxenxo está contenta de que Galicia sexa noticia porque atrae turismo. Vese na ocupación e cremos que non hai nungún problema, estamos satisfeitos", defiende.

Directora de campaña para las municipales: "temos que sacar matrícula de honra"

Paula Prado, además de secretaria general del Partido Popular es también directora de campaña de cara a las elecciones municipales del día 28 de marzo.

"Queremos subir en todos os concellos pero sabemos que temos que sacar matrícula de honra, se quedamos a un concelleiro da maioría absoluta gobernan outros", explica. "Non renunciamos a nada, saimos a gañar en todas, cremos que Galicia se vai tinguir de azul ese día", pero reconoce que puede haber "pactos de perdedores" que se hagan con las alcaldías a través de alianzas. "Nós temos que traballar moito máis que outros".

En las últimas elecciones municipales el PP consiguió numerosos concellos medianos y pequeños, pero se le han resistido las principales ciudades de Galicia.

"Vimos duns anos de gobernos ineficaces e de gobernos de parálise para as cidades", y afirma que los populares ofrecen "xestionar ben os recursos, ofrecer unha alternativa nas cidades para resolver os problemas da xente".