A partir de mañá entrarán en servizo tres novos ramais do enlace de conexión da autovía Tui-A Guarda coa autovía A-55 e Areas

Abriranse á circulación os novos ramais de saída do enlace do punto quilométrico 30 da autovía A–55, así como o ramal directo entre a nova glorieta das estradas N–551 e PO–552 e a glorieta elevada

Manterase en servizo o novo ramal de entrada á autovía desde o enlace sentido Portugal–Tui, calzada decrecente

Todos os ramais deste treito da vía de altas capacidade Tui–A Guarda entre os enlaces da A–55 e de Areas estarán en servizo este mércores, restando só o novo ramal en execución de entrada á autovía en sentido Portugal desde o enlace, que se prevé rematar nun mes

A partir de mañá, mércores día 17, entrarán en servizo tres novos ramais do enlace de conexión da autovía Tui–A Guarda entre os enlaces coa autovía A–55 e de Areas. En concreto, prevense poñer en servizo os novos ramais de saída do enlace do punto quilométrico 30 da autovía A–55, así como o ramal directo entre a nova glorieta das estradas N–551 e PO–552 e a glorieta elevada.

A execución do novo enlace do punto quilométrico 30+000 na autovía A–55 serve para dar conexión coa futura vía de altas prestacións Tui–A Guarda, así como coas estradas N–551 e a PO–552.

Así, unha vez finalizados os traballos dos novos ramais de saída 30 da autovía A–55, configurando un novo enlace sentido Portugal–Tui/O Porriño e Tui/O Porriño–Portugal, na súa calzada esquerda e dereita, entre o quilómetro 29+300 e o 30+500, prevese poñer en servizo os ditos novos ramais, ao longo do día de mañá, sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan.

Manterase en servizo o novo ramal de entrada á autovía desde o enlace sentido Portugal–Tui, calzada decrecente.

Deste xeito, todos os ramais do treito da autovía Tui–A Guarda entre os enlaces da A–55 e de Areas estarán en servizo, a excepción do novo ramal de entrada á autovía desde o enlace en execución, en sentido Portugal.

A construción deste último ramal, cuxos traballos non era posible acometer ata a entrada en servizo do ramal de saída, prevese que faga nun tempo inferior a un mes, sempre que as condicións meteorolóxicas acompañen.

A posta en servizo dos tres novos ramais do enlace de conexión da autovía Tui–A Guarda entre os enlaces coa autovía A–55 e de Areas implicarán novos movementos do tráfico e a mellora da circulación.

No caso concreto do novo ramal de saída da autovía ao enlace, no sentido Portugal–Tui, calzada decrecente, deixará de ser necesario facer o cambio de sentido na saída posterior da autovía (29 AB) para incorporarse de novo á autovía A–55 sentido Portugal. Este ramal funciona xa coa súa configuración definitiva, e para ir a Tui desde a glorieta elevada sobre a autovía collerase a primeira saída para discorrer polo novo vial que conecta coa nova glorieta da N–551 e da PO–552.

Para a circulación polo novo ramal de saída da autovía ao enlace no sentido Tui–Portugal, calzada crecente, poñerase en servizo unha nova saída, anterior á que está actualmente en servizo. Deste xeito, poderase cortar a saída actual para poder executar o novo ramal de entrada á autovía sentido Portugal, que é o que falta por acometer.

Finalmente, o tráfico polo novo viario directo de conexión da glorieta elevada coas estradas N–551 e PO–552, conecta a nova glorieta das estradas N–551 e PO–552 coa glorieta elevada sobre a A–55. Isto diminuirá o tráfico de paso no polígono de Areas, xa que evita aos usuarios da vía o ter que acceder ao polígono para chegar á autovía A–55.

Esta infraestrutura viaria supón un investimento autonómico de

reforzar a seguridade viaria e aumentar a competitividade nesta contorna.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando