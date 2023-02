A partir de mañá actívanse os cambios provisionais no tráfico na avenida de Montecelo para seguir avanzando na execución do novo Hospital Público en Pontevedra

A Xunta inicia este mes os traballos de urbanización e acondicionamento dos accesos á dársena de mantemento e servizos do novo hospital

Esta actuación obrigará a restrinxir o tráfico a un só carril de circulación na avenida Montecelo en dirección cara ao actual complexo

Técnicos da Xunta, do Concello e do hospital coordinaron as medidas para priorizar o acceso de ambulancias e vehículos de servizos, e para manter as liñas de autobuses

No tramo afectado da avenida de Montecelo, no que se manterá un único sentido de circulación desde o Príncipe Felipe cara á estrada de Ourense, ata o Hospital actual, habilitarase un carril para o tráfico de vehículos e a beirarrúa para os peóns

A Xunta segue traballando na execución do Hospital Público de Montecelo que nesta 1ª fase supón un investimento de máis de 130 M?

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2023

A partir de maña, xoves 23, actívanse os cambios provisionais no tráfico na avenida de Montecelo, en Pontevedra, para seguir avanzando nas obras de execución do novo Hospital Público Montecelo.

A Xunta comezará este mes os traballos de urbanización e acondicionamento dos accesos á dársena de mantemento e servizos do novo hospital. Este acceso realizarase mediante unha vía situada a unha cota máis baixa respecto á avenida de Montecelo, que se verá afectada pola execución dun muro de sostemento.

A intervención obrigará a restrinxir o tráfico a un só carril de circulación na avenida Montecelo desde a rotonda do Príncipe Felipe cara ao actual hospital, e afectará a todo o tramo ata o encontro coa baixada de vehículos que dan acceso á entrada do actual complexo.

Dada a incidencia que terán os traballos na mobilidade circulatoria da zona, representantes e técnicos da Xunta, do Concello e do hospital mantiveron varias reunións para coordinar e reducir ao máximo as afeccións das obras.

As medidas no tráfico incidirán de modo especial nos accesos ao hospital actual, dando prioridade e favorecendo o acceso de ambulancias e vehículos de servizos, así como o mantemento das liñas de autobuses.

Deste xeito, a liña circular de transporte urbano: praza Galicia–Montecelo–Monteporreiro, que se presta a través

xestionadas pola Xunta, modificará o seu percorrido

desde o Hospital Montecelo ata a praza de Galicia, que se realizará pola avenida de Lugo.

Mentres se avanza nesta fase das obras do novo Hospital Público Montecelo este cambio, que foi abordado e consensuado co Concello de Pontevedra, afectará a 3 paradas desta liña, que son as de CEE Pontevedra, Moldes e San Amaro.

No tramo afectado da avenida de Montecelo no que se manterá un único sentido de circulación desde o Príncipe Felipe cara á estrada de Ourense ata o hospital actual, habilitarase un carril de 3,10 metros para o tráfico de vehículos e a beirarrúa existente, duns dous metros, reservarase para os peóns.

O Goberno galego continúa progresando nas obras do Hospital Público Gran Montecelo, cuxa primeira fase conta cunha achega autonómica de máis de 130 millóns de euros. No seu conxunto, o Goberno galego investirá 155 millóns de euros para dotar Pontevedra e a súa área dun hospital de referencia.

As obras en execución consisten na construción dun novo edificio hospitalario cunha superficie de preto de 92.000 metros cadrados distribuídos en 10 andares.





