O Parque Nacional das Illas Atlánticas e Meteogalicia amplían a súa colaboración para a observación e seguimento do medio natural

O arquipélago das Cíes conta desde inicios deste mes de agosto con tres novas cámaras de alta resolución

As imaxes destas cámaras son de libre acceso en Internet, a través da web de Meteogalicia

Actualmente tanto Cíes como Ons e Sálvora contan tamén cun sensor para a luminosidade media do ceo nocturno, que permite estudar a contaminación lumínica e como pode afectar á fauna e flora da zona



Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2022

O arquipélago das Cíes conta desde inicios deste mes de agosto con tres novas cámaras de alta resolución para observar este grupo de illas en tempo real, froito da colaboración entre o Parque Nacional marítimo–terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e Meteogalicia.

Dúas destas cámaras están situadas no Faro das Cíes (unha orientada ao norte e outra ao sur), e a terceira preto da praia de Rodas. As imaxes destas cámaras son de libre acceso en Internet, a través da web de Meteogalicia, no apartado

Observación – Cámaras

Para facilitar o seguimento marítimo e terrestre, e complementar os datos rexistrados polas súas estacións meteorolóxicas e as súas boias oceanográficas, Meteogalicia instalou cámaras web en tres dos arquipélagos do parque nacional. Ademais das Illas Cíes, hai cámaras en Ons e Sálvora, que permiten observar o estado do ceo e do océano, ademais de ofrecer unhas vistas espectaculares da entrada de néboas, a formación de tormentas ou postas de sol e a lúa.

Este sistema de cámaras, que proporciona unha imaxe cada dous minutos e tamén se realiza un vídeo do día actual e do día anterior, complementa o funcionamento de observación e seguimento da atmosfera e do océano despregado no parque nacional por Meteogalicia.

Existen estacións meteorolóxicas automáticas en Cíes, Ons e Sálvora, que, alimentadas por un panel solar e actualmente con comunicación 4G, rexistran datos cada dez minutos sobre vento, precipitación, temperatura, humidade relativa e radiación solar. Coa entrada en funcionamento destas estacións automáticas, ademais de ampliar as variables monitorizadas e a súa resolución temporal, facilitouse e axilizouse o acceso aos datos, que se poden descargar libremente. Estas estacións forman parte da rede de estacións meteorolóxicas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, e contan coa certificación de calidade ISO 9001. Os técnicos de MeteoGalicia encárganse das tarefas de mantemento, en colaboración co persoal do parque que facilita o acceso a elas.

Actualmente tanto Cíes como Ons e Sálvora contan tamén cun sensor para a luminosidade media do ceo nocturno, que permite estudar a contaminación lumínica e como pode afectar á fauna e flora da zona. Estas medidas, entre outras, fixeron posible que en 2017 o parque fose certificado como destino Starlight, que recoñece a inmellorable situación para a observación do ceo nocturno.

Por último, e tamén froito desta colaboración, as illas do parque nacional contan cunha rede oceánica–meteorolóxica enmarcada dentro do observatorio transfronteirizo da RAIA, que aglutina un gran número de entidades de Galicia e Portugal con actividade relevante en oceanografía operacional. Existen plataformas e boias de observación en Cortegada, Cíes e preto de Sálvora, que rexistran datos meteorolóxicos, como temperatura, humidade e vento, e tamén datos oceanográficos, como temperatura da auga, salinidade e correntes. Os datos gárdanse cada dez minutos e tamén están dispoñibles publicamente para descarga.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando