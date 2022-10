Os Orzamentos de 2023 da Xunta contarán con máis de 9.000 millóns de euros para gasto social, o máis alto da historia de Galicia

A Xunta reforzará unha vez máis o gasto social tradicional e as políticas de fomento do emprego, tal e como leva facendo exercicio tras exercicio nos últimos anos

Os Orzamentos de 2023 contarán con máis de 9.000 millóns de euros para gasto social, que será o máis alto da historia de Galicia. Así o anunciou hoxe o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos nunha entrevista en Radio Nacional de España (RNE).

Así, a Xunta reforzará un ano máis tanto o gasto social tradicional (sanidade, educación e políticas sociais) como o gasto para o fomento do emprego tal e como leva facendo exercicio tras exercicio nos últimos anos.

O titular de Facenda e Administración Pública tamén lembrou que ademais, as contas do vindeiro ano tamén incluirán máis de 2.700 millóns de euros para investimentos, un 8,5% máis que no presente exercicio.

Neste sentido, Miguel Corgos explicou que o obxectivo da Xunta vai nunha dobre dirección “

de apoio aos que máis están sufrindo a subida de prezos –as familias de rendas medias e baixas– e de dinamización económica”.

En materia de política fiscal, o conselleiro explicou que o Goberno galego leva unha senda de máis de dez anos “rebaixando pouco a pouco, e cando as circunstancias o permiten, os impostos ás galegas e galegos”.

Por iso, os orzamentos do vindeiro ano inclúen novas rebaixas de impostos para axudar ás familias a facer fronte á alza dos prezos, especialmente ás de rendas máis modestas. Por un lado recollen a deflactación do tramo autonómico do IRPF con efecto retroactivo desde o 1 de xaneiro de 2022 e por outro, a rebaixa do 1º tramo autonómico do IRPF do 9,4 ao 9%.

Esta é a cuarta rebaixa do IRPF en nove anos para favorecer as rendas medias e baixas, polo que os cidadáns galegos aforrarán na declaración de 2023 unha media de 476? en relación co que pagaban en 2009.

