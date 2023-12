A Oficina Rural da Estrada remata as súas obras de reforma, cun investimento de preto de 76.000 euros

Acometéronse diversas obras de mellora, así como a renovación do mobiliario das súas instalacións

A oficina sitúase nun edificio que comparte coa sede de Emerxencias da Estrada, un espazo coñecido anteriormente como Centro Comarcal de Tabeirós–Terra de Montes

Normal 0 21 false false false

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2023

A Oficina Rural da Estrada vén de rematar as obras de reforma das súas instalacións, unha actuación promovida pola Consellería do Medio Rural para a que se destinou un orzamento de case 76.000 euros para diversas melloras –75.994,53–.

Esta oficina, que dá servizo aos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo, mellorou as súas instalacións no interior e tamén nas carteleiras exteriores, así como a renovación do mobiliario. O obxectivo destas actuacións é ofrecer unha mellor atención á cidadanía e aos traballadores da propia oficina.

No espazo coñecido anteriormente como Centro Comarcal de Tabeirós–Terra de Montes, a Oficina Rural da Estrada comparte as instalacións do edificio con Emerxencias desta localidade pontevedresa. No 2012 trasladouse a estas dependencias, que contan cunha superficie de 115 metros cadrados no polígono estradense de Toedo.

A oficina dispón de varios postos administrativos que prestan atención xeral á cidadanía, pero tamén en materia de servizos agrarios e veterinarios para aquelas persoas que o precisen dos concellos aos que atende.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando