O observatorio costeiro da Xunta participa nun novo proxecto europeo para mellorar a resiliencia costeira na eurorexión Galicia-norte de Portugal

CAPTA establecerá as bases para o desenvolvemento futuro de políticas e instrumentos de planificación conxuntas na eurorexión que faciliten acadar a neutralidade climática

Con esta acción avaliarase o papel que prestan os ecosistemas litorais como sumidoiros de carbono mediante o uso de novas tecnoloxías

A directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático ve a iniciativa completamente aliñada coas actuacións que a Xunta pretende acometer na loita contra o quecemento global a través da futura Lei do clima de Galicia

A reunión de lanzamento do proxecto financiado pola UE a través de Interreg–Poctep tivo lugar na sede do Centro Tecnolóxico do Mar– Fundación Cetmar en Vigo

Vigo, 13 de decembro de 2023

O Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia participa nun novo proxecto europeo, CAPTA, que coordinado polo Centro Tecnolóxico do Mar–Fundación Cetmar, traballará pola mellora da resiliencia costeira na eurorexión Galicia–Norte de Portugal, sentando as bases de políticas e instrumentos de planificación que axuden a preservar os ecosistemas litorais e a facer fronte aos riscos climáticos de forma conxunta. Na reunión de lanzamento en Vigo participaron a directora do Cetmar, Paloma Rueda, e a directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez.

Cun orzamento de 1,67 millóns de euros e cofinanciado polo programa de cooperación Interreg España–Portugal Poctep e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional–Feder, CAPTA permitirá a creación dun marco de cooperación transfronteiriza que permita identificar as ameazas, vulnerabilidades e riscos climáticos aos que se enfrontan os espazos costeiros e establecer actuacións coordinadas para a súa conservación.

O obxectivo é facilitar procedementos homoxéneos e información comparable sobre riscos climáticos, permitindo accións conxuntas e avaliando o papel que prestan os ecosistemas litorais como sumidoiros de carbono mediante o uso de novas tecnoloxías, como satélites, vehículos aéreos non tripulados ou redes neuronais, entre outras.

O proxecto, que botou a andar hoxe coa reunión de lanzamento na sede de Cetmar en Vigo na que Paloma Rueda se encargou de dar a benvida e destacar a relevancia da iniciativa, axudará a identificar novos indicadores ambientais para sistemas de alerta nun escenario de cambio climático, e a aplicar metodoloxías comúns para a análise dos fluxos de CO2 e a captación de carbono azul na costa.

CAPTA contribuirá ademais a identificar as principais ameazas e riscos climáticos na zona costeira e a difundir o valor da cooperación transfronteiriza como apoio para unha mellor adaptación e resiliencia ao cambio climático, implicando especialmente á poboación más nova nestas accións.

Pola súa banda, a directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático puxo en valor que o proxecto CAPTA está completamente aliñado coas actuacións que a Xunta pretende acometer na loita contra o quecemento global a través da futura Lei do clima de Galicia.

Nesa liña, Sagrario Pérez subliñou que nesa normativa se considera o aumento das absorcións de carbono como un obxectivo das políticas de mitigación e a mellora da capacidade de absorción do sector forestal, agrario e mariño é unha liña estratéxica para acadalo. Polo tanto, o proxecto presentado hoxe terá un papel clave á hora de identificar e analizar os sumidoiros naturais existentes na comunidade e contribuirá a avanzar cara á neutralidade climática.

A Consellería do Mar participa activamente neste proxecto a través da Fundación Cetmar, que coordina a iniciativa, e do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño–Intecmar, aos que se suma a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático–Meteogalicia, pertencente á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Todos eles forman parte do Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia e do Observatorio do Marxe Ibérico–Observatorio RAIA.

O consorcio do proxecto Capta complétase coas universidades de Vigo e de A Coruña , o Instituto de Investigacións Mariñas–CSIC, o Instituto Español de Oceanografía–CSIC pola parte española, e as universidades de Porto e Aveiro, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (Inesc TEC) e o Ciimar como socios portugueses, a maioría deles tamén socios fundadores do Observatorio RAIA.

Operativo desde 2008, RAIA é unha infraestrutura de observación e predición océano–meteorolóxica operativa na eurorexión Galicia–Norte de Portugal da que forma parte o Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia e que proporciona produtos e servizos a sectores clave ligados á economía azul, como o sector marítimo–pesqueiro, o turismo ou a sociedade en xeral.





