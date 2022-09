As obras de mellora do firme da autoestrada A Coruña-Carballo farán necesario habilitar mañá un desvío de tráfico no enlace de Arteixo

O corte de tráfico realizarase de forma alternativa entre as 10 e as 20 horas do xoves e entre as 10 e as 13 horas do venres no ramal de saída da autoestrada (A Coruña–Arteixo) e no ramal de entrada (Arteixo–Carballo)

Para facilitar a mobilidade disporanse itinerarios alternativos sinalizados que consistirán en realizar o mesmo movemento a través do mesmo enlace

A Xunta prevé avanzar a vindeira semana nos mesmos traballos no enlace de Carballo

Estas obras enmárcanse no contrato de mellora do firme das autoestradas do Val Miñor (AG–57) e no tramo A Coruña?Carballo da AG–55, cun investimento de 1,5 M?



As obras de mellora do firme na autoestrada A Coruña–Carballo (AG–55) farán necesario habilitar mañá un desvío do tráfico no enlace de Arteixo.

Na xornada do xoves os traballos comezarán no ramal de saída de Arteixo cara a Carballo, a partir das 10 horas. Ao longo do día iniciaranse as actuacións no ramal de entrada desde A Coruña, prevéndose o seu remate entre mañá e o venres.

Para isto, procederase ao peche da circulación de forma alternativa entre as 10 e as 20 horas do xoves e entre as 10 e as 13 horas do venres no ramal de saída da autoestrada (A Coruña–Arteixo) e no ramal de entrada (Arteixo–Carballo).

Para facilitar a mobilidade disporanse itinerarios alternativos sinalizados que consisten en realizar todos os movemento a través do mesmo enlace.

A Consellería de Infraestruturas prevé seguir avanzando a vindeira semana nos mesmos traballos no enlace de Carballo.

Estas obras enmárcanse no contrato de mellora do firme das autoestradas do Val do Miñor (AG–57) e no tramo A Coruña?Carballo da AG–55, que suporá un investimento total de 1,55 M? e comezaron en xuño.

Desvíos nos ramais de entrada á autoestrada (Arteixo –Carballo) e no de saída (A Coruña–Arteixo).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando