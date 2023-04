Destacan os 53,5 M? de obras licitadas pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, como a mellora de firmes nas estradas autonómicas que acadan este ano os 20 M?, ou a mellora do abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa por 9 M?

Vázquez Mourelle refire que a Xunta se dirixiu ao Ministerio de Transportes para solicitar unha achega adicional de 28 M? de fondos Next Generation e acometer 24 novas actuacións de mobilidade sustentable preparadas para a súa execución

Galicia cumpriu os criterios fixados polo Ministerio, tendo licitado a día 31 de marzo o 100% dos fondos de reconstrución asignados para proxectos de mobilidade sostible



Santiago de Compostela, 28 de abril de 2023

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, informou hoxe na clausura da Asemblea Xeral da Asociación Galega de Árido, ARIGAL, de que, segundo o último boletín da Federación Galega da Construción, as obras licitadas pola Xunta entre xaneiro e marzo acadaron case os 93 M?.

Na súa intervención, Ethel Vázquez referiuse aos datos de licitación da Federación Galega de Construción correspondentes ao primeiro trimestre do ano, que sitúan á Xunta como a Administración que máis incrementou a licitación de obra pública con respecto ao mesmo período do ano anterior, cun incremento do 51,58%.

As licitacións das Deputacións Provinciais experimentaron neste primeiro trimestre de ano un incremento de preto dun 36%, mentres que as licitacións do Goberno central rexistraron entre xaneiro e marzo un retroceso, cunha baixada do 51%.

As obras licitadas pola Administración autonómica entre xaneiro e marzo acadaron así os 93 M?, fronte aos preto de 61 M? do ano anterior. Destacan os 53,5 M? de obras licitadas pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e os seus centros directivos, a Axencia Galega de Infraestruturas e Augas de Galicia, con licitacións de mellora de firmes nas estradas autonómicas que este ano acadarán os 20 M? ou a mellora do abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa, licitada por 9 M?.

Na súa intervención, Ethel Vázquez fixo especial fincapé nas licitacións de proxectos de mobilidade sostible vinculados aos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da UE, para a execución de aparcadoiros disuasorios, a mellora da seguridade e da accesibilidade das paradas de autobús nas estradas autonómicas ou os grandes eixes de mobilidade sostible nas principais cidades galegas.

A este respecto, Vázquez Mourelle reiterou a postura discrepante da Xunta, desde o primeiro momento, cos criterios de reparto e as condicións impostas polo Goberno de España para a execución destes fondos, por excluír ao rural e polos estritos prazos fixados polo Ministerio de Transportes para que as comunidades acometan as obras.

Referiu que Galicia foi das poucas comunidades que cumpriu as condicións “arbitrarias e unilaterais” fixadas polo Goberno de España, tendo licitado a día 31 de marzo o 100% dos fondos Next Generation que Galicia tiña asignados para proxectos de mobilidade sostible.

Remarcou que a Xunta está en disposición de facer máis e contribuír a un maior aproveitamento dos fondos europeos de reconstrución, con actuacións que axuden tamén á descarbonización da mobilidade.





