As obras no Instituto Valle-Inclán de Pontevedra avanzan a bo ritmo e o curso comezará con normalidade o vindeiro día 11

Celébrase a reunión da comisión de seguimento dos traballos, con representación da Consellería, equipo directivo, anpa, técnicos, empresa e Inspección educativa, entre outros



Os aseos do andar baixo estarán listos para o próximo luns e a empresa comprométese a acometer traballos de limpeza



Presentouse o modelo de aulas móbiles, que está previsto comezar a colocar nas próximas semanas para que o alumnado de Bacharelato poida empregalas a partir de outubro, segundo o estimado



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2023

O xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades na provincia de Pontevedra, César Pérez Ares, participou hoxe na reunión da comisión de seguimento da primeira fase das obras do instituto IES Valle–Inclán, onde informou de que todo está preparado para o inicio do curso.

No encontro, no que participaron membros do equipo directivo, o presidente da anpa, técnicos, Inspección educativa e representantes da empresa, entre outros, explicouse o avance da primeira fase dos traballos. En concreto, os aseos do andar baixo estarán listos para que funcionen con total normalidade cando empece o curso o vindeiro día 11. Ademais, a empresa comprometeuse a realizar traballos de limpeza para que haxa o menor impacto posible.

En canto á instalación das aulas móbiles, cuxo modelo presentou o xefe territorial no transcurso da reunión, todo vai segundo o previsto, de tal forma que os alumnos de Bacharelato iniciarán as clases dentro do centro e trasladaranse a estes módulos segundo as obras avancen. Neste momento as aulas móbiles están pendente do permiso de ocupación de vía pública, que xa se está a tramitar. A previsión é comezar a montalas o día 25 de setembro,

para que poidan funcionar a partir do 12 de outubro. Unha vez estean colocados realizarase un simulacro de evacuación e emerxencia e realizarase unha nova reunión da comisión de seguimento.

instalaranse na fachada principal do Valle–Inclán (rúa Montero Ríos).

A maiores, na entrada principal colocarase unha rampla provisional para facilitar a accesibilidade. Cómpre lembrar que os

16 grupos de ESO manteranse no edificio do instituto durante toda todas as obras.

No transcurso da xuntanza abordouse tamén a coordinación co Instituto Sánchez Cantón, ao que se trasladarán

os alumnos matriculados na Escola Oficial de Idiomas e no réxime de adultos no Valle–Inclán.

crear unha comisión de seguimento entre representantes da Consellería, do centro e das familias, con reunións periódicas, para avaliar o seu desenvolvemento abordar calquera cuestión que poida xurdir ao longo do tempo que duren as obras.

Cun importe de 4,7M? e un prazo de execución de 16 meses, a rehabilitación integral no Instituto Valle–Inclán supón actuar na totalidade deste edificio histórico. É a maior obra nestes momentos nun centro educativo galego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando