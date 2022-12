O novo polo de emprendemento e apoio ao emprego Rías Altas e Arco Ártabro prestará desde Ferrol asesoramento a 40 concellos das comarcas da contorna

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, inaugurou hoxe a quinta oficina en Galicia desta Rede que xa atende máis de 140 concellos, cubrindo o 45% da comunidade

Os polos de emprendemento e apoio ao emprego ofrecen na actualidade asesoramento personalizado e permanente a máis de 110 persoas, axudándoas a desenvolver 91 proxectos empresariais

Lorenzana destaca que a metade das persoas que participan nesta iniciativa autonómica son mulleres, poñendo en valor, deste xeito, o emprendemento e o talento feminino que hai en Galicia



Ferrol acolleu hoxe a inauguración do quinto Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Galicia, que se empraza no Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño e desde onde prestará asesoramento personalizado e permanente a 40 concellos das comarcas da Coruña, Ferrol, Eume, Betanzos e Ortegal, así como ao municipio da Laracha (comarca de Bergantiños).

O Polo Rías Altas e Arco Ártabro nace para impulsar o crecemento socioeconómico de Galicia pendente de explorar e para captar e reter o “inmenso” talento e capital humano da comunidade, segundo destacou a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, quen presidiu o acto de inauguración.

No acto, no que se presentaron tres ideas de negocio diferentes ligadas todas elas a súa contorna (Raíces de agua, Suidade Deseño Galego e Great memories events), Lorenzana sinalou que a Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, promovida polo departamento autonómico que dirixe, ofrece xa un acompañamento continuado ás persoas galegas emprendedoras, “converténdose nunha rede de seguridade para impulsar unha forma de emprender ordenada”, indicou.

Ao respecto, explicou que na Rede adecúanse as fases ou etapas do proceso emprendedor ás particularidades de cada proxecto co reto de casar a xestión da busca de emprego coa realidade demográfica e social de Galicia; dinamizar o mercado de traballo, buscando a interacción entre os ámbitos rurais e urbanos; e fixar poboación no territorio “porque se hai traballo hai futuro”, engadiu.

Os polos xa en marcha (Ourense Centro e Sur, en Verín; Pontevedra Norte e Rías Baixas, en Silleda; Costa da Morte, en Coristanco; e Lugo Sur, en Monforte; ao que se suma hoxe o de Rías Altas e Arco Ártabro de Ferrol) atenden xa máis de 140 concellos, cubrindo o 45% do territorio galego. A Rede presta asesoramento a máis de 110 persoas, das que a metade son mulleres, o que, en palabras de Lorenzana, demostra o talento feminino que hai en Galicia. Na Rede desenvólvense 91 proxectos empresariais e estanse a realizar 376 sesións de titorizacións coas emprendedoras e emprendedores.

A meirande parte das ideas de negocio pertencen ao sector das industrias manufactureiras (16%), seguido da agricultura, gandería, silvicultura e pesca (15%), e das actividades artísticas, recreativas e de entretemento (15%).

A conselleira expuxo, tamén, as diferentes etapas de emprendemento sobre as que se presta asesoramento na rede autonómica. Na actualidade hai un total de 43 iniciativas na fase de Emerxer, na que se traballa en definir a idea de negocio e en aportar un valor engadido; 16 na etapa de Explorar, na que se investiga o mercado da contorna para avaliar o interese que suscita o proxecto; 25 plans na fase Executar, na que as persoas emprendedoras precisan apoio para mellorar o seu desempeño comercial; e cinco iniciativas atópanse en Expandir, na que se buscan novas liñas de negocio, así como ampliar o mercado dos seus proxectos.

A Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego continuará crecendo en 2023 ata sumar un total de 12 oficinas distribuídas por toda a xeografía galega nas que se informará tamén dos recursos autonómicos dispoñibles para emprender. Só o vindeiro exercicio resérvanse do orzamento da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade preto de 15 millóns de euros para convocar novos programas de axudas dirixidos a apoiar as iniciativas emprendedoras de Galicia.

Esta rede forma parte da nova Estratexia de emprego da Xunta, Xempre Contigo, un novo enfoque co que, segundo resaltou a conselleira, a Xunta aposta por “un mercado laboral máis interconectado, formado e dinámico, articulado en base á colaboración público–privada e co que se pretende mellorar as capacidades das persoas traballadoras e o benestar laboral nas empresas”, rematou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando