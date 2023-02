As novas axudas para a conservación, eficiencia enerxética e equipamento dos Centros de Información ás Mulleres poden solicitarse ata o 27 de febreiro

As entidades locais titulares destes centros poden optar a axudas de ata 16.640 euros

Galicia conta na actualidade con 84 Centros de Información á Muller (CIM) que atenden unhas 9.500 mulleres cada ano



A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade mantén aberta ata o 27 de febreiro a

–dotada con máis de 734.000?– destinada á rehabilitación e mellora do equipamento dos 84 Centros de Información á Muller (CIM) que dan cobertura a 193 concellos da comunidade e atenden unha media de 9.500 mulleres cada ano.

A Xunta de Galicia recoñece estes centros como recurso esencial na atención integral e de proximidade. Por este motivo estrea este ano esta nova liña de apoios.

Serán financiables con ata un máximo de 16.640 euros actuacións de mellora da conservación, da eficiencia enerxética, da accesibilidade e da habitabilidade dos edificios que acollen estes recursos. Tamén a adquisición de equipamento informático (ordenadores, monitores, impresoras), de oficina (fotocopiadoras e similares) e de mobiliario (mesas, cadeiras...).

Para poder acceder ás subvencións as entidades beneficiarias deberán ter presentado a memoria anual do CIM correspondente ao ano 2022 ante a Secretaría Xeral da Igualdade, segundo os termos e prazos establecidos no artigo 14 do Decreto 130/2016, do 15 de setembro. Os concellos implicados na xestión deberán ter remitidas ademais as contas do exercicio orzamentario 2021 ao Consello de Contas de Galicia.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade traballa da man coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para a mellora da Rede de Centros de Información á Muller (CIM). A Xunta de Galicia quere impulsar e garantir unha formación especializada e continuada a todas as profesionais dos CIM, co obxectivo de brindar a mellor das atencións ás mulleres usuarias e traballar na prevención da violencia de xénero e o asesoramento ás súas vítimas.

Aumentar a cobertura dos centros a todo o territorio é outros dos obxectivos xunto co de dinamizar as mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, órganos nos que se sentan en cada municipio as principais entidades educativas, sanitarias, policiais e sociais para combater este problema estrutural, reforzar a prevención e canalizar os recursos ao dispor das mulleres vítimas.

O Goberno galego destinará en 2023 máis de 4 millóns de euros aos 84 centros de información á muller existentes na comunidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando