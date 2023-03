A nova Lei de Igualdade da Xunta fará de Galicia un referente na loita polos dereitos da muller

O presidente do Goberno galego rendeu homenaxe ás nove mulleres que participaron no acto central polo 8M e tamén “ás viúvas de vivos, ás viúvas de mortos, ás pioneiras, ás referentes e a centos de miles de mulleres que construíron Galicia”

A nova normativa, que se remitirá ao Parlamento de Galicia nas vindeiras semanas, identifica a discriminación múltiple, impulsa a conciliación e o teletraballo, persegue erradicar o teito de cristal e reforza a protección contra os ataques sexistas nas novas tecnoloxías

Galicia foi pioneira na protección dos dereitos da muller e conta xa cunha lei propia de igualdade dende hai case 20 anos

O Goberno galego incrementou un 42 % a contía destinada a área de Igualdade ata acadar os 44,5 M?



Vedra (A Coruña), 8 de marzo de 2023

A nova Lei galega de igualdade entre mulleres e homes da Xunta de Galicia fará da Comunidade autónoma un referente na loita polos dereitos da muller. A nova normativa vaise remitir ao Parlamento de Galicia nas vindeiras semanas, tal e como se adiantou hoxe no acto central do Goberno galego con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller.

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, acompañado da conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e doutros membros do Goberno autonómico, participou no acto que tivo lugar en Vedra baixo o lema Avanza con elas e no que interviñeron nove mulleres de varias xeracións e de diferentes eidos para ofrecer os seus testemuños. Alfonso Rueda rendeulles homenaxe a elas e tamén “ás viúvas de vivos, ás viúvas de mortos, ás pioneiras, ás referentes e a centos de miles de mulleres que construíron Galicia”.

Galicia conta xa cunha lei propia de igualdade desde hai case 20 anos, polo que foi unha das Comunidades pioneiras na protección legal da muller e dos seus dereitos. Agora, a normativa vai un paso máis alá para identificar a discriminación múltiple por etnia, idade ou discapacidade; impulsar un cambio de mentalidade nas empresas para que faciliten a conciliación e o teletraballo; perseguir a erradicación do teito de cristal e reforzar a protección das mulleres contra os ataques sexistas nas novas tecnoloxías.

O titular do Goberno galego recordou que a loita a favor da igualdade é “unha loita de todos” e que non depende nin de xéneros nin de cores políticas, de aí a necesidade de tomar medidas para erradicar as eivas que aínda permanecen na sociedade, como a fenda salarial, as múltiples formas de violencia ou “os estereotipos e arquetipos machistas”, indicou o presidente do Goberno galego.

O Goberno galego comparte os obxectivos da Organización das Nacións Unidas para o 8M, que este ano leva por lema Por un mundo dixital e inclusivo: innovación e tecnoloxía para a igualdade. De feito, a Xunta traballa desde hai tempo nesa dirección e segue a facelo con iniciativas como o III Programa Muller e Ciencia 2022–2025, que con case 45 millóns de euros conta co maior orzamento da súa historia; con actividades para promover as vocacións STEM entre as nenas e as mozas e protexendo os dereitos das mulleres nos espazos dixitais, tendo en conta que desde o ano 2021 Galicia considera por lei a violencia dixital como unha forma máis de violencia.

Nese sentido, o presidente da Xunta quixo poñer en valor “todo o talento que hai en Galicia” e animar a que as mozas elixan o seu destino e sexan donas do seu futuro, sen renunciar ás carreiras científicas nas que poden demostrar as súas competencias.





