A nova Axenda da Minaría de Galicia incentivará a modernización tecnolóxica e o desenvolvemento sustentable do sector

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou no Porriño as instalacións de Grupo Levantina, referente na industria do granito

Apunta que na nova folla de ruta para o sector, dotada con 32 millóns de euros de cara ao 2024, “apostamos por unha minaría sostible, que ao mesmo tempo se moderniza, se profesionaliza e incrementa a súa formación, e desenvolve proxectos de innovación”

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou hoxe no Porriño as instalacións de Grupo Levantina, unha empresa que, tal e como subliñou, “é unha referencia no sector do granito, non só en Galicia senón en España, xerando valor cun produto de moita calidade”.

O vicepresidente económico puxo de relevo o liderado do sector do granito galego en España, apuntando que “temos que saber coidalo e impulsalo a través da modernización e da innovación”. Neste sentido, Conde subliñou que o sector galego da minaría xera máis de 4.000 empregos, e lembrou que está en marcha a

nova Axenda da Minaría Sustentable de Galicia, que onte se presentou no Consello da Xunta e que está dotada con 32 millóns de euros de cara ao 2024.

“Temos que seguir impulsando este sector para que realmente a través da produción mineira teñamos un activo importante de xeración de emprego e tamén de xeración de valor noutros sectores produtivos que están demandando moitos dos materiais que se están producindo en Galicia”, subliñou o responsable de Economía, Industria e Innovación.

A nova folla de ruta é froito dun traballo consensuado co sector que busca dar resposta ás súas necesidades en materia de tecnoloxía e formación. Por iso contempla incentivos para as pemes galegas en materia de modernización tecnolóxica e no eido da sustentabilidade e a seguridade laboral; novos ciclos formativos como o da pedra natural; e a dixitalización en todo o relativo á parte administrativa, para favorecer a tramitación de proxectos e a accesibilidade. Segundo salientou Conde, “apostamos por unha minaría sostible, que ao mesmo tempo se moderniza, se profesionaliza e incrementa a súa formación, desenvolvendo tamén proxectos de innovación”.

Un dos materiais nos que Galicia destaca é o granito, sendo a industria galega do granito a segunda máis importante de España e a quinta a nivel internacional. De feito, no Porriño está a canteira de granito rosa máis importante do mundo, de onde se extraen 250.000 toneladas de bloques cada ano. O 8% da produción mineira de España sae de Galicia, que é líder nacional tamén en lousa, cuarzo e rochas ornamentais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando