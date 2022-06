Nava Castro recibe a Ronaldo Nazario na súa chegada ao Obradoiro

O ex–xogador brasileiro percorreu o Camiño de Inverno xunto a súa muller e un grupo de apoio

O emblemático ex–internacional brasileiro e tamén histórico xogador de equipos como o Real Madrid ou o Barcelona, Ronaldo Nazario, chegou esta mañá á praza do Obradoiro, onde foi recibido pola directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.

O ex–xogador de fútbol realizou a travesía a Santiago a través do Camiño de inverno, acompañado da súa muller e un grupo de apoio, en seis etapas, saíndo de Valladolid o domingo 5, tal e como tiña dito de facelo se o seu equipo ascendía.

No seu recibimento no Obradoiro, a directora de Turismo de Galicia fixo fincapé na importancia que ten a visibilización do Camiño de Santiago de man de persoas de relevancia como Ronaldo. O ex–xogador brasileiro transmitiu a súa viaxe a través do seu canal de “Twitch”, onde ten máis de 51.000 seguidores.

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro indicou que no que vai de ano foron entregadas xa arredor de 106.000 compostelas.

