Nava Castro participa nas xornadas levadas a cabo por TurisLab onde se analiza a importancia do Camiño no eido económico e social de Galicia

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou nas xornadas que terán lugar hoxe e mañá en Padrón

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou hoxe xunto ao alcalde de Padrón, Antonio Fernández, e o alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal, nunha xornada levada a cabo pola Aceleradora Galega de proxectos turísticos, Turislab, onde conversaron sobre o Camiño de Santiago e a importancia do mesmo como elemento dinamizador do sector económico e social do noso territorio.

Durante a súa participación, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, incidiu na importancia do Camiño para Galicia e para o mundo grazas á ligazón histórica e cultural que fomentou no territorio europeo o tránsito de peregrinos dende todos os lugares do mundo. Neste senso, destacou a importancia que tivo, no ano 1987, o nomeamento do Consello de Europa do Camiño de Santiago como Primeiro Itinerario Cultural.

Para Galicia o Camiño e este Xacobeo significa tamén poder mostrar as moitas ofertas turísticas das que gozamos, xa que somos unha terra cunha potencia turística de excelencia e de gran calidade”, finalizou a directora de Turismo de Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando