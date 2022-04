Nava Castro entrégalle a compostela aos seis Instagrammers no Camiño á súa chegada ao Obradoiro

Os cantantes Luis Cepeda e Roi Méndez, a actriz Cristina Castaño e os influencers Natalia Maquieira, Tamara García Romero e Xurxo Carreño, que repite experiencia, remataron esta mañá no Obradoiro as cinco últimas etapas do Camiño Mozárabe–Vía da Prata

Nos últimos cinco días foron contándolle aos seus máis de 3,6 millóns de seguidores a súa experiencia no Camiño







