Nava Castro destaca o pulo turístico e cultural para a nosa comunidadade dos beléns navideños

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou na inauguración do belén de Moraña no que se reproducen as principais iconas turísticas e bens patrimoniais do municipio.

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, inaugurou hoxe unha nova edición do Belén de Moraña, onde destacou o pulo turístico e cultural que supón para a nosa comunidade iniciativas como este belén, xa que pon en valor os nosos monumentos e as nosas tradicións ao mesmo tempo supón un elemento dinamizador da vida local e un gran reclamo turístico.

Galicia atesoura unha gran tradición belenística con diferentes mostras diseminadas polas catro provincias, entre as que destacan o Belén electrónico de Begonte, en Lugo, e o Belén artesanal en movemento de Valga, en Pontevedra, declarados Festas de Interese Turística de Galicia.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando