Nava Castro destaca a importancia de mellorar e revalorizar o patrimonio turístico e etnográfico de Galicia

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, mantivo unha xuntanza co alcalde pedáneo da Entidade Local Menor de Arcos da Condesa, José Francisco Alonso

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2023

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, mantivo unha xuntanza co alcalde pedáneo da Entidade Local Menor de Arcos da Condesa, José Francisco Alonso e posteriormente visitou as

melloras levadas a cabo para impulsar e poñer en valor o patrimonio do Camiño de Santiago ao seu paso pola localidade

Segundo explicou Nava Castro, levouse a cabo o proxecto "As Campás do Camiño" co obxectivo de mellorar e revalorizar o patrimonio turístico e etnográfico e o proxecto "Arcos da Condesa: 75 anos no Camiño. Ponte Bonita", para embelecer distintos recursos turísticos e etnográficos desta entidade local.

“Dende o Goberno galego potenciamos iniciativas como as que hoxe nos trae aquí para consolidar a oferta turística nas zonas rurais a través da posta en valor da riqueza histórica, cultura, patrimonial e paisaxística da que gozamos en cada recuncho de Galicia”, finalizou a directora de Turismo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando