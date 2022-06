Nava Castro destaca a calidade e a posta en valor da Vía da Prata-Mozárabe que contou cun investimento de 5, 3 millóns de euros nos últimos anos

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, compareceu no Parlamento de Galicia para dar conta do balance das accións de impacto da promoción da Vía da Prata–Mozárabe do Camiño de Santiago.

Castro puxo en valor o acordo de colaboración de catro CCAA, Andalucía, Estremadura, Castela e León e Galicia, mediante o que se comprometeron a promocionar o Camiño de Santiago e en especial a Vía da Prata, realzando os valores propios da ruta Jacobea.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2022

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, compareceu hoxe ante a Comisión 6ª do Parlamento para facer un primeiro balance das accións de impacto da promoción da Vía da Prata–Mozárabe do Camiño de Santiago. Na súa intervención, Castro destacou que a “A Vía da Prata ? Mozárabe une o espírito sureño das terras andaluzas e estremeñas coa Fisterra galaica, sendo o

camiño xacobeo

galego de maior percorrido”.

Deste modo, a directora de Turismo de Galicia puxo en valor a inversión dende Turismo de Galicia á Ruta mozárabe, cun total de 5,3 millóns de euros para a conservación da mesma, salientando que a Xunta de Galicia leva tempo traballando para que o Camiño de Santiago e as súas infraestruturas e servizos asociados estean en perfecto estado para este Xacobeo 2021–2022.

No eido publicitario, a directora de Turismo de Galicia

Galicia Destino Cicloturista e Camiño Seguro dentro do Plan Turístico Nacional Xacobeo, consistente en sinalizar a ciclovía EV1(Tui–Cee), que conecta coa EV3(Santiago–Fisterra) e a construción de 20 áreas de cicloturismo das que 3 serán instaladas en tramos da Vía da Prata, ou o traballo dende un punto de vista de coordinación e colaboración institucional, mediante o convenio firmado conxuntamente polas

catro CCAA polas que pasa o Camiño Mozárabe ? Vía da Prata, Andalucía, Estremadura, Castela e León e Galicia.

Así, descatocu como medidas para a divulgación dos valores xacobeos, a posta en marcha dunha web: “elcaminodelaplata.com” ou a creación do formato do DIARIO DUN PEREGRINO, gracias ao que se pon en valor as denominadas” xoias da prata” e se recollen aqueles elementos patrimoniais, culturais, naturais mais representativos pertencentes aos lugares polos que pasa a ruta.





