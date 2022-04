Nava Castro destaca os avances de Galicia como destino termal de referencia grazas á creación de novos produtos e servizos poscovid

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, puxo en valor no Parlamento galego as medidas, accións e programas cos que a Xunta leva apoiando o desenvolvemento do tecido turístico termal

Destacou o cumprimento do Plan Termal 2014–2020 ou a posta en marcha do Plan de Sustentabilidade Turística Ourense Termal, no que a Xunta inviste 1,3M?

Nava Castro incidiu no apoio a Termatalia, á Cátedra de Hidroloxía Médica ou a iniciativas de apoio ao sector dos balnearios como Verán ou Outono Termal

O termalismo centrará o terceiro Plan Territorial que a Xunta desenvolverá no marco do plan de recuperación do tecido turístico, que se desenvolverá entre 2023–2026 con fondos europeos Next Generation





