Nava Castro agradece o traballo das asociacións xacobeas na consolidación do Camiño de Santiago como unha das rutas de peregrinación máis importante a nivel mundial

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, puxo en valor o traballo das 350 Asociacións de Amigos do Camiño en todo o mundo

Destacou a importancia que ten para a actividade económica e a promoción exterior de Galicia, así como para fomentar o establecemento de lazos entre distintas culturas



A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou hoxe na clausura do XIII Congreso Internacional de Asociacións Xacobeas, onde agradeceu o seu labor como referentes para consolidar o Camiño de Santiago como unha das rutas de peregrinación máis importante a nivel mundial

Nava Castro destacou que hai arredor de 350 Asociacións de Amigos do Camiño en todo o mundo, que colaboran co seu traballo na preservación, difusión e mellora das rutas xacobeas. “Dende a Xunta queremos consolidar o Camiño como o que é, algo extraordinario e singular, que supón ademais un gran impulso para a nosa actividade económica e a nosa promoción exterior. Así como para fomentar o establecemento de lazos entre distintas culturas”, indicou a directora de Turismo.

Ademais, destacou as boas cifras de chegada de peregrinos no que vai de ano, xa que logo de pechar o 2022 cun récord histórico de compostelas, a afluencia de peregrinos nestes primeiros meses do ano é aínda maior.

“O Camiño é o mellor exemplo do novo modelo turístico que se demanda hoxe en día: un modelo de turismo sostible, non masificado, en contacto coa natureza e onde tamén prima o turismo cultural. Por iso, dende a Xunta traballamos xa coa vista posta nos vindeiros xacobeos e xa temos aprobado o Plan Director ata 2027 como folla de ruta que guiará as actuacións nas rutas xacobeas ata o próximo Ano Santo”, rematou Nava Castro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando