O Museo do Mar de Galicia estrea unha nova área de exposición permanente que percorre as peregrinacións marítimas e o fenómeno Xacobeo

Vigo, 30 de xullo de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado pola delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, e o director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, inaugurou hoxe Camiños por mar a Compostela, a nova proposta que se incorpora como exposición permanente ao Museo do Mar de Galicia. A través dela afóndase na importancia das peregrinacións marítimas e o fenómeno xacobeo.

Como expresou o titular de Cultura, é un proxecto froito do esforzo do equipo do centro museístico e da colaboración de distintas institucións e entidades coa intención de “ofrecer unha nova proposta expositiva que reflicta a relación que une aos galegos co mar e os seus vínculos co Camiño de Santiago”. A mostra pasará a formar parte das exposicións permanentes que se poden visitar no museo, e súmase así á colección permanente, centrada na industria pesqueira galega.

“Esta colección permanente ilustra os grandes relatos que teñen conformado Galicia tal e como a entendemos hoxe en día, primeiro, sobre o propio concepto de peregrinación como unha viaxe de descubrimento e de reflexión e, segundo, centrándose na peregrinación a Compostela como parte dunha celebración universal de fraternidade, de espiritualidade e de solidariedade en clave galega”, indicou Román Rodríguez.

amosa a evolución da peregrinación a través da historia e pon o foco na peregrinación, co fito da Traslatio do Apóstolo por mar. Todo o percorrido acompáñase cunha serie de pezas significativas de diferentes períodos e orixes, incluíndo

desde ánforas e aras da antigüidade prerrománica, ata obxectos medievais e conxuntos barrocos, entre outras.

Outro dos aspectos destacados é a súa localización. Como indicou Román Rodríguez, ademais do valor das súas pezas, esta mostra permitirá abrir ao público lugares que ata o momento non formaban parte da visita pública:

a parte interior do castro de Punta do Muíño de Vento e a chimenea orixinal da antiga conserveira.

Xunto a eles, poderase ver tamén unha embarcación de grandes dimensións que realizou un peregrinación a Compostela dende Irlanda e que lembra ás tradicionais embarcacións nórdicas. “Todo un mapa conceptual que pon de relevo a importancia que este fenómeno tivo e ten para toda a xeografía galega e para a súa cultura”, engadiu o conselleiro de Cultura.

A colección incorporada hoxe aos fondos permanentes do museo súmanse á que ofrecía o centro ata o de agora centrada na industria pesqueira galega. Nela, evócanse contedores de mercadorías portuarias e preséntanse documentos de video e audio, pantallas interactivas e obxectos orixinais relacionados coa historia da pesca con explicación sobre procesos extractivos, técnicas de salazón, lonxas...

Camiños por mar a Compostela

forma parte da programación cultural que a Xunta ten en marcha este verán nos centros museísticos que xestiona en distintos puntos de Galicia, onde están abertas ao público unha trintena de exposicións de disciplinas artísticas variadas, como fotografía, performance e artes visuais, entre outras.

