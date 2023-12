O Museo Gaiás abre un espazo lúdico de Nadal que convida as familias a descubrir a capacidade do xogo libre para estimular a creatividade da cativada

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, prende a iluminación da árbore dando comezo á programación

Desde hoxe pode visitarse na Cidade da Cultura a instalación ‘Yggdrasil’, un espazo no que nenos e nenas poderán gozar de xogos a partir de materiais reutilizados

O ano despídese cun espectáculo da compañía Títeres Etcétera que reinterpreta o conto clásico do parrulo feo con monicreques, proxeccións e música ao vivo



O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, prendeu hoxe a iluminación da grande árbore instalada no Museo Centro Gaiás dando así comezo á programación de Nadal na Cidade da Cultura. O Hall de Tirantes transfórmase nesta época nun mundo de fantasía onde o importante é crear un espazo para fuxir das présas destas datas, convidando a unha celebración máis sostible e sosegada, volvendo ás orixes: gozar en familia e compartir tempo e xogos.

Nesta ocasión, a tradicional intervención sobre a árbore de madeira do Gaiás lembra ao gran freixo da mitoloxía nórdica, chamado Yggdrasil , que representa a árbore da vida. Un símbolo que conecta coa idea da volta da luz, tras pasar o solsticio do inverno, cando os días comezan a alongarse. Os adobíos están elaborados de xeito artesán, simulando raíces, con cachos de téxtiles que ían ser desbotados, mentres que caixas de luz iridiscente e cabanas xeométricas poboan o espazo.

Este mundo imaxinado e acolledor convida á cativada e ás persoas adultas a argallar e explorar novas formas de darlle ás á súa creatividade, acollendo ademais unhas sesións de xogo moi especiais ao longo das vacacións, en varias quendas e con acceso de balde. Os pequenos e pequenas poderán experimentar en familia con

pezas de madeira, anacos de tea, paus e pedras, luz e sombra, cabanas e agochos que poden converterse en calquera cousa que se poida imaxinar.

A instalación e os xogos están ideados por Createctura,

un proxecto de investigación e innovación pedagóxica a través do deseño de espazos, a integración artística e o desenvolvemento da creatividade.

A programación do Nadal no Gaiás conta, ademais, con outra serie actividades. Así, despedirá o ano cunha proposta escénica dunha das compañías máis destacadas a nivel nacional no teatro de marionetas, Títeres Etcétera. A través de monicreques, proxeccións e música en directo reinterpreta o conto clásico de Hans Christian Andersen sobre aquel parrulo diferente aos demais que resultou ser un gran cisne. Andersen, o parrulo feo mergúllanos nesta coñecida fábula e tamén na infancia do escritor danés, e achéganos a temas actuais e atemporais: o rexeitamento, o bullying , a inclusión e a aceptación dun mesmo.

As entradas para o espectáculo, que se poderá ver o 29 de decembro ás 18,30 horas no Museo Centro Gaiás, xa están á venda en Ataquilla.com a un prezo de 5 euros.

Este ano

Galiverso de Nadal

, da que gozarán sobre todo os máis pequenos e pequenas da casa. Trátase dunha experiencia na que entrarán virtualmente no fogar do Apalpador, podendo achegarse a esta figura do Nadal galego e ver como vive. A proposta interactiva en realidade virtual substituirá de xeito temporal ao Galiverso que acolle habitualmente o Museo Centro Gaiás, ofrecendo a partir do 15 de decembro e ata o 7 de xaneiro de 2024 unha experiencia adaptada para nenas e nenos a partir de 6 anos. A entrada é de balde con reserva de praza en Ataquilla.com

Esta proposta únese á experiencia de realidade inmersiva da que se poderá gozar ata maio de 2024. Hábitats. Natureza estendida atravesa a diversidade de ecosistemas do planeta Terra nunha viaxe polos cinco continentes, combinando os mundos físico e Dixital. Está dispoñible para persoas a partir dos 9 anos.

Na última semana de decembro e na primeira de xaneiro, a Cidade da Cultura programa tamén un ciclo de visitas comentadas especiais, de balde e dirixidas a familias. Nelas, poderemos descubrir, dun xeito lúdico e didáctico, as influencias artísticas e estéticas que están detrás do deseño dos edificios do Gaiás, e tamén procurar os segredos do complexo nunha divertida xincana. A información sobre horarios, quendas e reservas está dispoñible tamén na web.

Durante as vacacións, dende a Cidade da Cultura tamén se animan ás familias a participar no concurso infantil de postais, que continuando coa idea da sostibilidade, este ano propón utilizar materiais de refugallo para a súa elaboración como

envoltorios de todo tipo, retallos de teas, cachos de papeis ou lascas de afiar os lápis.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando