O Museo de Artes de Ribeira inaugura, co apoio da Xunta, unha mostra dos artistas Manuel Ayaso e Alfonso Costa na que recrean os estilos de Picasso

O director xeral de Cultura participa na apertura da exposición destes creadores do Barbanza polo 50 aniversario do pasamento do pintor malagueño

Anxo M. Lorenzo gaba a vinculación do Museo de Artes con Picasso e a súa contribución con varias pezas á exposición ‘Picasso, branco no recordo azul’

Ribeira (A Coruña), 12 de maio de 2023

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participou hoxe na inauguración dunha mostra dos artistas barbanzanos Manuel Ayaso e Alfonso Costa no Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital co gallo do 50 aniversario do pasamento de Picasso, que conta co apoio da Xunta de Galicia.

A mostra, que estará aberta ata xuño, forma parte do programa cultural específico deseñado por este museo en homenaxe ao artista malagueño. Nesta ocasión, Ayaso e Costa, a través das súas obras, recrean temas e estilos picassianos como a tauromaquia, o cubismo, o Guernica ou o circo, entre outros.

O representante da Consellería de Cultura gabou o labor do Museo de Artes e a súa relación coa figura de Picasso. Non en balde, este centro custodia distintas obras do artista, algunhas das cales foron aportadas para

Picasso, branco no recordo azul,

a gran exposición coa que a Xunta reivindica a pegada galega na traxectoria do artista, que se pode visitar no Museo de Belas Artes da Coruña.

A primeira das actividades en torno ao artista malagueño arrancou cunha primeira mostra,

Gravados ao linóleo de Pablo Picasso

,

que estivo aberta ao público ata finais de abril. Posteriormente, xa en outubro, haberá unha terceira mostra de linogravados así como obradoiros específicos.





