O Museo de Artes de Ribeira celebra co apoio da Xunta o 50 aniversario do pasamento de Picasso cunha mostra de gravados do artista

O director xeral de Cultura participa na inauguración da exposición, que reúne 44 pezas do pintor malagueño e que se completará con dous proxectos expositivos máis ata outubro

Anxo M. Lorenzo destaca a vinculación deste centro co autor e a súa contribución con varias pezas á exposición ‘Picasso, branco no recordo azul’

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2023

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participou hoxe na inauguración da programación do Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital co gallo do 50 aniversario do pasamento de Picasso, que conta co apoio da Xunta de Galicia. O programa cultural específico para esta ocasión arranca cunha primeira mostra,

Gravados ao linóleo de Pablo Picasso

,

que estará aberta ao público ata finais de abril.Está conformada por 44 linogravados que recollen parte do traballo nesta técnica realizado polo pintor entre os anos 50 e 60.

No acto, o representante da Consellería de Cultura destacou a vinculación do Museo de Artes coa figura de Picasso, dado que custodia distintas obras do artista. Así mesmo salientou a súa aportación, con varias pezas, a

Picasso, branco no recordo azul

, a gran exposición coa que a Xunta reivindica a pegada galega na traxectoria do artista, que xa se pode visitar no Museo de Belas Artes da Coruña. Neste senso, aproveitou para agradecer publicamente á institución ribeirense o préstamo desta obra.

O acto de inauguración completouse coa presentación, no mesmo museo, da obra Unha historia da arte galega , do historiador Carlos L. Bernández, na que fai un percorrido desde as mámoas e os petróglifos ata as tendencias estéticas das últimas décadas.





