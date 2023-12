A mostra Alfonso Soto Fon amosa a traxectoria do artista desde o Museo Etnolóxico de Ribadavia

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, pon en valor a obra do pintor e escultor por ser “inusual e moi experimental”

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ribadavia (Ourense), 28 de decembro de 2023

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participou hoxe na inauguración da mostra Alfonso Soto Fon no Museo Etnolóxico de Ribadavia, unha recompilación da obra deste artista autodidacta e multidisciplinar nacido en Ribadavia na década dos 50.

A exposición, que estará dispoñible ata o mes de marzo de 2024, conta con 54 obras de Alfonso Soto, entre as que destacan as pinturas de gran formato nas que o artista reinterpreta diferentes movementos vangardistas do século XX como o cubismo ou o expresionismo e aborda temas de carácter reivindicativo, persoais, culturais e simbólicos.

Ademais das pinturas, a exposición mostra un conxunto escultórico de pequeno formato de obras feitas en metal durante a súa etapa como obreiro nunha fábrica de material eléctrico en Ourense. Tamén resalta nesta mostra o labor do artista como deseñador para a firma Adolfo Domínguez, na que fixo roupa para home e para muller, así como complementos que están expostos no Museo Etnolóxico.

Anxo M. Lorenzo cualificou a Alfonso Soto como “un artista inusual e moi experimental” debido as técnicas e materiais que emprega nas súas obras. Nesta primeira exposición, comisariada pola técnica de museos Támara Bescansa, dáse a coñecer a primeira etapa artística de Alfonso Soto, mentres que “nunha segunda exposición tratarase de amosar a evolución do artista cara a formas máis abstractas”, engadiu Anxo M. Lorenzo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando