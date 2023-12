A misión salvadoreña que visita Galicia recaba da Xunta medidas de xestión do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola que replicar no seu país

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago, 01 de decembro de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, recibiu hoxe á delegación salvadoreña que, na última semana, percorre a costa de Galicia invitada polo Centro Tecnolóxico do Mar–Fundación Cetmar para coñecer de cerca o funcionamento dos sectores pesqueiro, acuícola e marisqueiro. Esta misión está conformada por Edgar Ferman Palacios, director xeral do Centro de Desenvolvemento da Pesca e Acuicultura (Cendepesca), do Ministerio de Agricultura e Gandería (MAG) do Salvador; José Santos, presidente da Confederación Salvadoreña de Pesca, Acuícola e Agropecuaria (Confepesca) e presidente da Federación de Cooperativas Acuícolas de La Paz (Fecoopaz); e Rosa Sandoval, secretaria e membro do comité de xestión de cooperación en Confepesca.

No encontro co conselleiro e outros responsables do departamento de Mar da Xunta os representantes salvadoreños quixeron coñecer os detalles da regulación, xestión e medidas de fiscalización que rexen para a actividade marítimo–pesqueira galega co obxectivo de levar as boas prácticas para o seu país. No comercio exterior de produtos da pesca entre Salvador e Galicia destacan as importacións da comunidade, con máis de 51 millóns de euros no ano 2022, un 6% superiores ás do ano anterior, coas conservas como un dos principais capítulos. As exportacións sitúanse en millón e medio de euros, aínda que case duplican as do exercicio precedente.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando