Miranda traslada ao cónsul xeral de España en Frankfurt as propostas de Galicia para impulsar o retorno da colectividade galega

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Frankfurt (Alemaña), 5 de marzo de 2023

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantivo un encontro co cónsul xeral de España en Frankfurt, Enrique Criado, na que lle trasladou as propostas da Xunta de Galicia para o impulso do retorno da colectividade galega

Antonio Rodríguez Miranda ofreceu a colaboración da Xunta de Galicia para traballar “man a man” en prol da colectividade española, e en particular, dos galegos. Deste xeito, aproveitou para solicitarlle o apoio do consulado para facer chegar a colectividade galega a nova Estratexia Retorna 2026 (ERG2026) recordándolle que ten como principal novidade ampliar o apoio e asesoramento laboral ás familias retornadas galegas. O novo documento baséase na experiencia da primeira Estratexia Retorna, que agora verase duplicada tanto no orzamento inicial como nas medidas a aplicar polo conxunto de todos os departamentos galegos, que roldará ás 100 iniciativas, e que incidirá en catro áreas: a laboral, a social, a educativa e a do asesoramento e información.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando