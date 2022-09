Miranda retoma o contacto coas entidades de Canarias no Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife

O secretario xeral da Emigración iniciou unha rolda de visita polas entidades galegas nesta comunidade autónoma para coñecer como retomaron as actividades trala pandemia e agradecer o seu apoio na difusión do Ano Santo Xacobeo

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, iniciou no Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife a rolda de visitas que realizará nestes días ás entidades galegas situadas na comunidade autónoma canaria. O obxectivo é coñecer como retomaron as actividades trala pandemia e agradecer o seu apoio na difusión do Ano Santo Xacobeo.

Durante a súa visita, o secretario xeral mantivo un encontro coa directiva actual, co seu presidente Eduardo Sánchez Solla á cabeza, e tamén percorreu as instalacións, destacando o labor que desenvolve este centro na promoción e fomento do intercambio cultural entre ambas comunidades autónomas, e o seu traballo por manter un nexo de unión entre os galegos residentes nas illas.

O Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife conta cunha escola de gaita e percusión, e varias escolas de baile. Tamén ten unha ampla biblioteca e publica unha revista propia baixo o nome “O Noso”. Esta entidade iniciará en breve un obradoiro de cociña galega presencial.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando