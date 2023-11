Miranda recoñece na súa visita ó Centro galego de Puerto la Cruz o seu traballo incansable e o compromiso social cos galegos

O secretario xeral da Emigración recorda que esta visita reflicte a cercanía cotiá da Xunta de Galicia cos cidadáns galegos residentes nos diferentes Estados de Venezuela.

Nun paso máis cara o fortalecemento das relacións coa diáspora galega en Venezuela, Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración, realizou unha visita ao Centro Galego de Puerto la Cruz. Esta, non só mostra o apoio continuo da Xunta á comunidade galega no exterior, senón que tamén destaca a importancia do traballo social e cultural que se desenvolve no centro.

Durante a súa estancia, Miranda tivo a oportunidade de reunirse coa directiva do Centro Galego. Este encontro foi plataforma clave para discutir estratexias futuras, explorar novas vías de colaboración e reafirmar o compromiso mutuo en apoio á colectividade galega na rexión. Estas conversas son, segundo recordou, “fundamentais para garantir que as necesidades e aspiracións da comunidade galega en Puerto la Cruz sigan sendo unha prioridade para a Xunta”.

Así mesmo, visitou a Oficina Social do Centro, onde puido comprobar o desenvolvemento do seu importante traballo para facer chegar as axudas económicas da Xunta de Galicia á comunidade galega neste territorio. Esta oficina é un baluarte na provisión de asistencia e apoio aos membros da comunidade, especialmente aos nosos maiores que máis o necesitas. A visita de Miranda serviu para recoñecer e valorar o impacto significativo dos programas sociais da Xunta, na mellora do benestar dos galegos residentes en Venezuela.

Miranda tamén puido disfrutar dunha actuación da agrupación cultural do centro, como mostra da preservación do rico patrimonio e tradicións de Galicia e tamén testemuño do vibrante espírito comunitario que prevalece no Centro Galego de Puerto la Cruz.

Esta visita do secretario xeral da Emigración reflicte “o compromiso inquebrantable da Xunta de Galicia cos seus cidadáns no exterior, reforzando a conexión entre Galicia e a súa diáspora e destacando o papel fundamental que xogan os centros galegos no mundo”.





