Miranda ratifica ante as entidades galegas de Montevideo o compromiso da Xunta coa colectividade galega cun incremento do orzamento en programas como os "obradoiros" e as "escolas abertas"

Asegurou que “celebramos a riqueza da nosa cultura e reafirmamos o noso apoio ao Centro 'Alma Gallega' e ás súas iniciativas culturais."

O acto contou con actuacións musicais que reflicten a rica tradición cultural galega.



Nun ambiente festivo e cargado de cultura, o secretario da xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participou no acto de peche de ano no Centro Cultural e Recreativo "Alma Gallego". Este evento destacou non só polas súas actuacións musicais de alto calibre, senón tamén polo firme apoio da Xunta de Galicia ao centro e os seus programas.

No acto ratificou o compromiso da Xunta coa colectividade galega cun forte compromiso cara ao futuro e un incremento do orzamento en programas como os "obradoiros" e as "escolas abertas"

Este acto de peche de ano no Centro Cultural e Recreativo "Alma Galleg

" non só celebraba as tradicións e logros pasados, senón que tamén pon o foco no futuro prometedor e no apoio continuado á cultura galega no exterior.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando