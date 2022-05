Miranda participa nos actos do Día das Letras Galegas organizados por Fagama na Casa de Galicia de Madrid

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, agradeceu a labor das entidades galegas do exterior en prol do galego e recordou que “é grazas a ese esforzo e amor pola lingua propia que a nosa cultura pervive entre as novas xeracións que xa naceron lonxe de Galicia”





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.