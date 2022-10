Miranda destaca a colaboración da Xunta coa Sociedade Beneficente Rosalia de Castro de Sâo Paulo para a atención aos galegos con maior necesidade socioasistencial

O secretario xeral da Emigración visitou esta asociación galegobrasileira destacando a colaboración anual con esta entidade para contribuír ao financiamento da asistencia ás persoas galegas acollidas no seu centro de día, que en 2022 superou os 13.000 euros

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitou as instalacións coas que conta a Sociedade Beneficente Rosalía de Castro de Sâo Paulo, destacando durante este percorrido a súa labor entregada no apoio aos maiores galegos con necesidades socioasistenciais e no fomento da galeguidade entre os socios da entidade. Miranda recordou que a Xunta de Galicia colabora “nesta labor esencial para os nosos galegos”, apoiando o financiamento do centro de día.

Deste xeito, a administración autonómica, colabora anualmente con esta entidade, que en 2022 superou os 13.000 euros, e cos que se axuda ao financiamento da asistencia ás persoas galegas con necesidades básicas socio sanitarias.

A Sociedade Beneficiente Rosalía de Castro

de Sâu Paulo é unha entidade sen ánimo de lucro, que posúe un centro de asistencia social inaugurado en febreiro de 1983, que ten como unha das súas actividades primordiais a prestación de atención social á colectividade de emigrantes galegos e os seus descendentes residentes en Sâo Paulo e municipios limítrofes. Na actualidade conta cuns 20 usuarios galegos.

Durante esta visita, o secretario xeral recordou que o departamento que dirixe leva anos colaborando con este fogar co obxectivo de contribuír á prestación de asistencia á colectividade galega residente en Brasil e que estean a pasar dificultades vitais. “Especialmente é importante esta atención no caso dos máis maiores. O noso interese radica na pretensión de mellorar a súa saúde, o seu benestar social e a súa calidade de vida”, engadiu Rodríguez Miranda.

Na cidade de Sao Paulo reside unha importante colonia de persoas de orixe galega dentro das case 50.000 persoas que conforman a colectividade no país americano. De feito, Brasil é a segunda nación, tras Arxentina, con maior número de galegos residentes na actualidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando