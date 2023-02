Miranda comparte unha visita á Cidade da Cultura con medio cento de mozos do grupo do Estadio Español de Las Condes (Chile)

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, compartiu hoxe con medio cento de mozos e mozas pertencentes ao grupo do Estadio Español de Las Condes de Chile, unha visita guiada pola Cidade da Cultura, dentro da viaxe que están a realizar por España e que, nestes días, permitiulles coñecer Santiago de Compostela. Deste xeito, esta visita achégaos á cultura galega, potenciando así os vínculos de moitos deles, descendentes de galegos e pertencentes ao Lar Galego de Chile, entidade vinculada co Estadio Español.

No día de onte tamén puideron coñecer a Catedral de Santiago a través dun percorrido nocturno no que se achegaron tanto a arte e historia do edificio como do Pórtico da Gloria. O Estadio Español de Las Condes de Chile realiza anualmente unha viaxe cultural a España, achegándose así aos diferentes raíces españolas das familias dos rapaces que asisten a esta iniciativa.





