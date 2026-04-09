La ministra de Trabajo anuncia recurso de inconstitucionalidad contra el plan de la Xunta de Galicia para luchar contra el fraude en las bajas laborales: "Es ilegal"

No se conoce apenas detalles del anuncio, pero la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene claro que el "programa integral de abordaje de las bajas laborales" que dejaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda en la primera sesión del Debate de la Autonomía es "ilegal". En un acto en A Coruña, Díaz ha dicho que si la Xunta sigue adelante, el Gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad "por invasión competencial". "Mata dos pájaros de un tiro, pone en cuestión la profesionalidad de los sanitarios públicos, la propia gestión suya de la sanidad, y está privatizando esta gestión", añadió la ferrolana.

"La competencia, en primer lugar, es de los médicos y las médicas que decretan las bajas médicas en dos materias de mucha sensibilidad", ha recalcado también para insistir en la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

galicia, segunda comunidad española con más jornadas perdidas por bajas

Todo a cuenta de uno de los anuncios que dejó Rueda en la primera sesión del debate parlamentario de política general: un programa integral para hacer frente a una situación que genera anualmente una pérdida de 2.200 millones de euros en Galicia. Somos la segunda comunidad con más jornadas de trabajo perdidas por incapacidad temporal y también la segunda con bajas más prolongadas, superando os 60 días de media.

El trabajador pierde poder adquisitivo cuando está de baja, no creo que nadie tenga interés en perder dinero Armando Iglesias Delegado de Salud Laboral de CCOO en Galicia

Rueda decía también en su intervención que la intención de la Xunta es que "el programa se ponga en marcha a la mayor brevedad posible", y que se negociará con las centrales sindicales y la patronal para introducir "mejoras". En COPE Galicia hemos recogido las primeras valoraciones tras el anuncio entre las distintas partes y aunque todos reconocen que hay un problema, el abordaje de las causas no coincide.

Pixabay Cada día faltan a su puesto 70.000 personas en Galicia por bajas laborales

Armando Iglesias, delegado de Salud Laboral de CCOO en Galicia, afirma que "las cifras están sobredimensionadas" y pone el foco en la falta de compromiso real en las empresas con la seguridad laboral: "tienen que invertir en la prevención de riesgos y después, reconocer las dolencias que son asociadas al trabajo, y eso estamos viendo cada día más que no lo hacen". Iglesias añade que " eso deriva en que el trabajador o trabajadora acude a la mutua para ser atendido y la mutua la deriva a la Seguridad Social".

La cadena sigue entonces según Iglesias, porque "ese fraude de las mutuas con las empresas satura el servicio sanitario y por eso alguien que tendría que estar en situación de incapacidad temporal un mes o mes y medio puede llegar a un año o incluso más".

No vamos a negociar con los que son causantes del problema Francisco González Secretario de Emprego e Negociación Colectiva de CIG

Desde el sindicato nacionalista CIG consideran también "lamentable" que se ponga el foco en los trabadores cuando el absentismo laboral es "un síntoma" de una situación compleja de la que en parte responsabilizan también a la administración. Francisco González, el responsable de Negociación colectiva en la Confederación Intersindical Galega destaca que "el porcentaje de trabajadores de más de 55 años en Galicia se elevó en más de 9 puntos en la última década, uno de cada cuatro trabajadores tienen más de 55 años, somos una de las socidades más envejecidas de Europa, y eso debería de ser importante".

Frente a esto, destaca que las jornadas laborales son de las más extensas del continente, y además, las reformas caminan hacia la extensión de la vida laboral más allá de los 67 años, lo que incrementa también la posibilidad de que se produzcan "por razones simplemente físicas" más situaciones de incapacidad laboral.

"Cuando se llevan a las negociaciones colectivas las reducciones de jornada, esto no se puede entender como una dádiva a los trabajadores, es una cuestión de evitar que la gente caiga enferma, o cuando se plantean otras relativas a riesgos laborales, igual".

La tendencia al incremento de bajas es sostenida en Galicia desde 2018 Juan Manuel Vieites Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) admiten que no se puede "confundir el absentismo con ejercer derechos, mezclar bajas médicas con cuestiones de conciliación familiar". El presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, explica a COPE que "una cosa es respetar los derechos laborales y otra distinta, que un sistema mal estructurado perjudique a los que crean riqueza y empleo".

Desde el colectivo empresarial entienden que hay que tomar medidas y en distintos ámbitos, como "un refuerzo de medios en atención primaria para reducir listas de espera y que no se alarguen las bajas, revisión de los protocolos de bajas y refuerzo del control del proceso de incapacidad temporal con criterios objetivos y también mejorar la coordinación entre el sistema sanitario, mútuas, empresas..."