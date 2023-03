A dos meses para la celebración de las elecciones municipales, el ambiente político se crispa. Lo sabe bien el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Un 20% de los 75 diputados de la cámara optan a algún tipo de representación en esos comicios y eso se nota en los debates. "Temos moitos candidatos que son candidatos nos concellos", reconoce en una entrevista en Cope Galicia.

¿Se nota en los debates? , ¿se alteran los diputados con la cercanía electoral?

"Alterarse non, pero de algunha maneira os deputados poñen máis enfase en determinadas cuestións, sobretodo nas locais porque as eleccións van ser locais. Iso sí, dentro dun funcionamento normal". "Hai pasión, pero con tranquilidade".

"Alfonso Rueda foi unha sorpresa agradable"

Uno de los momentos de mayor atención hacia el Parlamento se produce normalmente en la sesión de control al presidente Alfonso Rueda que se celebra cada quince días.

¿Cómo lo está haciendo Alfonso Rueda tras haber pasado de vicepresidente a presidente? Para él el presidente ha sido "una sorpresa agradable". "Fixo un esforzo moi importante para darse a coñecer, porque era un home que estaba nun plano moito máis discreto cando era vicepresidente". A su juicio la estrategia de darse a conocer por toda Galicia ha sido acercada y eso "nos sorprendeu a todos agradablemente".

"Estouno vendo moi entregado, porque hai que reconocer que a súa axenda non ten nin un minuto de descanso. Tamén moi reflexivo en cuestións importantes para Galicia, e á vez facendo unha defensa férrea de asuntos interesantes". Se refiere Santalices a las alianzas buscadas por el presidente autonómico con otras autonomías para hacer presión y que se agilicen infraestructuras como el corredor de mercancías del Noroeste. "Véxoo reflexivo e tamén defendendo por riba de todo os intereses de Galicia".

De Rueda destaca también su carácter "cercano y su capacidad para comunicar moi ben coa xente. Tamén un home que ten a gran capacidade de saber escoitar", algo que a juicio del presidente del Parlamento es esencial para tomar buenas decisiones.

Tutor de un enfermo mental

Médico de profesión, Miguel Santalices tiene amplia experiencia en la gestión hospitalaria. Fue, por ejemplo, director de un centro psiquiátrico en Ourense y así se explica la indignación que mostró estas semanas cuando una diputada del BNG utilizó el término "psicópata" como un descalificativo para referirse a los gestores del Servicio Galego de Saude (SERGAS).

"O presidente ten que ter unha función moderadora e tentar de conciliar nos plenos. Alguén pode interpretar que me estaba pocisionando, pero non foi así, no era a miña intención".

Santalices pretendía frenar comentarios que hacen daño a las familias de las personas que sufren una enfermedad mental. "Sei o que sufren as familias e o mal que levan cada vez que se utiliza unha patoloxía en ton despectivo". "Ademáis influe moito tamén o feito de que eu son tutor legal de un enfermo mental, como consecuencia da miña etapa como director du centro psiquiátrico. Habia un enfermo que non tiña familia e colleunos cariño a un psiquiatra do centroa a min e pediulle á xuiza que nós fósemos os seus titores".

"Non é unha cuestión menor, porque temos a responsabibiliade do que pasa con esa persoa. Sei cales son as súas inquietudes e iso condicionoume a pedir respeto polas persoas con doenzas mentais".

Camina 10.000 pasos al día y hace el Camino de Santiago con su mujer

¿A qué dedica el tiempo libre el presidente del Parlamento? A Miguel Santalices le gusta pasar tiempo en casa y también "poder visitar unha exposición de arte, porque teño pasión pola arte".

Hace además caso a los médicos y anda todos los días. "Eu recoméndolle a todo o mundo que camiñe, unha media de 10.000 pasos ao día".

Además está realizando el Camino de Santiago por etapas en compañía de su mujer. "Saimos de Roncesvalles e imos xa por León" y está escribiendo un libro con anécdotas de toda su trayectoria vital que tiene previsto publicar una vez que se retire.